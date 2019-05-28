Челси - Арсенал: события вокруг финала Лиги Европы, текстовая трансляция матча

Челси- Арсенал: финал Лиги Европы 29.05.19 / Football.ua

В среду, 29 мая, лондонские Челси и Арсенал поспорят в Баку на Олипийском стадионе за главный трофей Лиги Европы сезона 2018/2019.

На стадии 1/2 финала аристократы переиграли немецкий Айнтрахт, а канониры прошли испанскую Валенсию.

Как не парадоксально, но за трофей Лиги Европы поспорят две команды не только с одной страны, но и представители одного города - Лондона.

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Семь трофеев на двоих

В своей истории Челси и Арсенал неоднократно побеждали в европейских турнирах. В активе аристократов трофеи Лиги чемпионов (2012), Лиги Европы (2013), Кубок обладателей Кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998). Что касается канониров, то у них в коллекции Кубок обладателей Кубков (1994) и предшественник Кубка УЕФА — Кубок Ярмарок (1970).

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 22:00.