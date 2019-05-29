Челси - Арсенал: текстовая трансляция матча, все подробности

Челси- Арсенал: финал Лиги Европы 29.05.19 / Football.ua

В среду, 29 мая, лондонские Челси и Арсенал поспорят в Баку на Олимпийском стадионе за главный трофей Лиги Европы сезона 2018/2019.

На стадии 1/2 финала аристократы переиграли немецкий Айнтрахт, а канониры прошли испанскую Валенсию.

Как не парадоксально, но за трофей Лиги Европы поспорят две команды не только с одной страны, но и представители одного города - Лондона.

Напомним, что рассудит финальный матч ЛЕ Джанлука Рокки Читайте такжеЧелси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеровиз Италии.

Арсенал - Челси: семь трофеев на двоих

В своей истории Челси и Арсенал неоднократно побеждали в европейских турнирах. В активе аристократов трофеи Лиги чемпионов (2012), Лиги Европы (2013), Кубок обладателей Кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998). Что касается канониров, то у них в коллекции Кубок обладателей Кубков (1994) и предшественник Кубка УЕФА — Кубок Ярмарок (1970).

Челси - Арсенал: составы

Предварительные составы на финал ЛЕ выглядят таким образом.

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Баркли, Педро, Жиру, Азар

Арсенал: Чех, Колашинац, Косельни, Папастатопулос, Мустафи, Мэйтлэнд-Найлс, Джака, Торрейра, Обамеянг, Озил, Ляказетт.

Кубок Лиги Европы ждет своего победителя / УЕФА

Финал Лиги Европы: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 22:00.

Смотреть финал лиги Европы 2019 можно будет также

в прямом эфире телеканала Футбол 2 в 22.00. Также игру будут транслировать российский канал Матч ТВ.

Поединок Челси - Арсенал смотреть онлайн можно также по подписке на Oll.tv и Воля.

11.55 - Полицейские возле Олимпийского стадиона остановили 5 фанатов Арсенала в футболках армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. Полицейские пообщались с фанатами и отпустили.

12.07 - Вся команда Челси включая тренерский штаб вышла на прогулку в Центральный парк. Много желающих сделать селфи с футболистами. Самым везучим удается прорваться сквозь охрану и взять росчерки своих кумиров. Эден Азар никому не отказывает в фото и всем дает автографы. Бразилец Давид Луис наоборот игнорирует всех и слушает в наушниках музыку.