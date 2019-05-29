Челси - Арсенал: текстовая трансляция матча, все подробности

Финал Лиги Европы начнется 29 мая в 22.00.
В среду, 29 мая, лондонские Челси и Арсенал поспорят в Баку на Олимпийском стадионе за главный трофей Лиги Европы сезона 2018/2019.
На стадии 1/2 финала аристократы переиграли немецкий Айнтрахт, а канониры прошли испанскую Валенсию.
Как не парадоксально, но за трофей Лиги Европы поспорят две команды не только с одной страны, но и представители одного города - Лондона.
Напомним, что рассудит финальный матч ЛЕ Джанлука Рокки Читайте такжеЧелси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеровиз Италии.
Арсенал - Челси: семь трофеев на двоих
В своей истории Челси и Арсенал неоднократно побеждали в европейских турнирах. В активе аристократов трофеи Лиги чемпионов (2012), Лиги Европы (2013), Кубок обладателей Кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998). Что касается канониров, то у них в коллекции Кубок обладателей Кубков (1994) и предшественник Кубка УЕФА — Кубок Ярмарок (1970).
Челси - Арсенал: составы
Предварительные составы на финал ЛЕ выглядят таким образом.
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Баркли, Педро, Жиру, Азар
Арсенал: Чех, Колашинац, Косельни, Папастатопулос, Мустафи, Мэйтлэнд-Найлс, Джака, Торрейра, Обамеянг, Озил, Ляказетт.
Финал Лиги Европы: где смотреть
Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 22:00.
Смотреть финал лиги Европы 2019 можно будет также
в прямом эфире телеканала Футбол 2 в 22.00. Также игру будут транслировать российский канал Матч ТВ.
Поединок Челси - Арсенал смотреть онлайн можно также по подписке на Oll.tv и Воля.
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