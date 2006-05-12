Чащина возвращается в гимнастику

Серебряный призер Олимпийских игр в Афинах по художественной гимнастике Ирина Чащина дала интервью ИА "Спортком" в котором сказала, что примет участие в шоу Алексея немова "Легенда о спорте".



"Я скучаю по тренировкам. Иногда у меня столько сил и энергии, что даже не знаешь, куда её деть, - сказала Чащина. - А так, часа два, три потренируешься, нагрузку дашь и хорошо. Я не могу без этого, коль всю жизнь провела в спорте. Тренируюсь я сейчас раза три четыре в неделю. Главное начать, а руки и ноги сами все помнят. Но я вместе с девочками не тренируюсь. Не хочу мешать их тренировочному процессу. Там целая толпа в Новогорске и лезть туда просто, что бы ходить по краю. Я тренируюсь в другом корпусе, нам разрешают. Просто не хочется окунаться во все это снова", передает «Газета.Ru».



На вопрос можно ли выступление на шоу Немова расценивать, как возвращение в большой спорт, Чащина ответила: "Я просто хочу показать необычные номера, которые вы ещё не видели. Я сама впервые буду их исполнять. Просто это грандиозный проект. Тем более в Москве. Сюда ведь съедется весь мир, и тут у спортсменов появляется замечательная возможность проявить себя и посмотреть на других".