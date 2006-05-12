Турнир памяти В. Лобановского. План проведения

Сегодня в Киеве стартует традиционный Международный футбольный турнир памяти Валерия Лобановского. Нынешний – четвертый по счету – турнир пройдет с 12 по 14 мая.
Почетный трофей разыграют четыре молодежных сборных – Украины, Израиля, Молдовы и Беларуси. Подопечные Алексея Михайличенко сразу после соревнований направятся в Португалию для подготовки к финальной части чемпионата Европы U-21.
В отличие от турниров прошлых лет, в нынешнем не предусмотрен призовой фонд, а билеты на все матчи можно купит за символическую плату – 1 гривну.
План проведения ІV Международного турнира памяти В. Лобановского:
12 мая
15:00 – Матч Молдова – Израиль (стадион НТК ФФУ им. В. Банникова)
17:30 – Возложение цветов у скульптурной композиции В. Лобановскому
18:00 - Церемония торжественного открытия турнира (стадион «Динамо» им. В. Лобановского)
18:15 – Матч Украина – Беларусь (стадион «Динамо» им. В.Лобановского)
20.10 - Послематчевая пресс-конференция
13 мая
11.00-12.00 Тренировка сб. Молдовы (стадион «ЦСКА»).
12:00 – Возложение цветов на Байковом кладбище к мемориалу В.В. Лобановского
18.00-19.30 - Тренировка сб. Беларуси (спортивная база «Святошин»).
14 мая
12:00 – Матч за 3-е место в турнире (стадион им. В. Банникова)
14.00 - Послематчевая пресс-конференция
15:00 – Финал. (стадион «Динамо» им. В. Лобановского)
16:45 – Торжественное закрытие турнира, награждение победителей
17:15 - Послематчевая пресс-конференция