Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:2: текстовая трансляция матча, все подробности (обновляется)

1 июня 2019, 23:52

Финал Лиги чемпионов начнется 1 июня в 22.00.

Финал ЛЧ 2019
Финал ЛЧ 2019 / Sport Media News

В субботу, 1 июня, английские футбольные клубы Тоттенхэм и Ливерпуль на мадридском стадионе Ванда Метрополитано сразятся за главный трофей Лиги чемпионов сезона 2018/2019. 

На пути к финалу Тоттенхэм выбил в полуфинальном матче амстердмский Аякс, а Ливерпуль сумел одолеть грозную испанскую Барселону. 

Читайте такжеТоттенхэм - Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов, прогнозы букмекеровЗа главный трофей Лиги чемпионов поспорят два извечных противника в английском футболе. К слову, в еврокубках команды уже встречались - в полуфинале Кубка УЕФА 1972/73. Дома Ливерпуль выиграл со счетом 1:0, а на выезде уступил 1:2, и за счет выездного гола вышел в финал. Примечательно, что Ливерпуль в итоге и выиграл турнир.

Напомним, что главным рефери финального матча Лиги чемпионов будет 42-летний словенский арбитр Дамир Скомина.

Тоттенхэм - Ливерпуль: ориентировочные составы

Тоттенхэм: Льорис; Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз; Ваньяма, Сиссоко; Эриксен, Алли, Сон Хын Мин; Кейн

Под вопросом: Кейн (голеностоп).

Ливерпуль: Алиссон; Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум; Салах, Фирмино, Мане

Не сыграет: Кейта (травма бедра).

Под вопросом: Фирмино (травма паха).

Кубок Лиги чемпионов ждет своего победителя
Кубок Лиги чемпионов ждет своего победителя / УЕФА

Финал Лиги Европы: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 22:00.

Смотреть финал Лиги чемпионов 2019 можно будет также в прямом эфире телеканала Футбол 1 в 22.00. Также игру будут транслировать российский канал Матч ТВ.

Поединок Тоттенхэм - Ливерпуль смотреть онлайн можно также по подписке на Oll.tv и Воля.

Лига чемпионов: путь команд к финалу
Лига чемпионов: путь команд к финалу / УЕФА

90+1 - Кейн рисовал пенальти. Скомина никак не отриагировал на эпизод.

90 минута - Дамир Скомина добавил 5 минут.

89 минута - Последняя замена у Ливерпуля. Джо Гомес выходит на поле, а Садио Мане уходит.

88 минута - Льоренте не сумел обработать мяч в штрафной. Очередная атака Тоттенхэма ничего не принесла.

87 минута - Дивок Ориги четко разобрался в штрафной и делает счет 2:0 в пользу красных. 

83 минута - Опасный штрафной возле ворот Ливерпуля. Эриксен бил. Алиссон в прыжке сумел парировать.

81 минута - Последняя замена у Тоттенхэма. Фернандо Льоренте выйдет свежим на поле, а Деле Алли отправится отдыхать.

80 минута - Моура бил по цели с выгодной позиции - вратарь красных сумел зафиксировать мяч. Алиссон на высоте.

79 минута - Деле Алли был близок к голу. Он откликнулся на подачу, которую сделал Киран Триппьер, но, пробив головой с близкой дистанции, не попал по воротам - выше.

78 минута - Тоттенхэм прессингует, но безрезультатно. 

74 минута - Сон вырвался на ударную позицию, но защитники выбили на угловой.

73 минута - Замена у Тоттенхэма. Мусса Сиссоко уйдет с поля, так как он получил травму. Эрик Дайер заменил его.

72 минута - Дели Алли  делает заброс в штрафную, но Алиссон был расторопнее всех.

70 минута - Салах скинул в штрафную на Мане, но защитник выбил мяч подальше от ворот.

68 минута - Миллнер бил с района одиннадцатиметрового. Мяч прошел рядом со штангой. 

66 минута - Трент Александр-Арнольд опасно закрутил с углового, но защитники выбили мяч.

65 минута - Замена у Тоттенхэма. Вместо Уинкса вышел Лукас Моура. 

63 минута - Тоттенхэм пытается нагнетать у ворот соперника, но ничего не получается.

61 минута - Еще одна замена у Ливерпуля. Вейналдум уйдет с поля, а Джеймс Милнер появится ему на смену. 

58 минута - Замена в Ливерпуле. Вместо Роберто Фирмино на поле вышел Дивок Ориги.

58 минута - Вертонген с выгодной позиции не попадает в створ.

57 минута -  Сон навешивает, но защита выбивает мяч. Тоттенхэм будет подавать угловой.

54 минута - Мохамед Салах пробил из штрафной площади, но его удар цели не достиг - был заблокирован.

53 минута - Массовая атака Ливерпуля не принесла дивидендов.

52 минута - Фабиньо нанес удар с дальней дистанции. Безрезультатно.

49 минута - Ливерпуль начинает расшатывать защитные редуты Тоттенхэма. Безрезультатно.

47 минута - У Дели Алли не получилось обработать мяч. Атака сорвалась.

46 минута - Начался второй тайм.

45+2 минута - Первый тайм закончился. 0:1 - в пользу Ливерпуля

45 минута - Арбитр матча Дамир Скомина добавил две минуты.

42 минута - Трент Александр-Арнольд опасно закрутил мяч с углового, но никто из партнеров не смог сыграть удачно на втором этаже.

42 минута - Мохамед Салах пробил по воротам, но мяч застрял в частоколе ног защитников. Ливерпуль получает право на угловой.

37 минута - Робертсон вырвался на ударную позицию и пробил по цели. Уго Льорис в прыжке выбил на угловой.

33 минута - Деле Алли обострял ситуацию. Он прострелил в штрафную, но защитники выбили мяч. Мяч уходит в аут. .

30 минута - Ливерпуль пытается перехватить инициативу и атакует ворота Тоттенхэма.

27 минута - Тоттенхэм контролирует темп игры. Нагнетает у ворот соперника.

24 минута - Садио Мане был на краю штрафной и сделал отличный пас. Один из защитников в последний момент прервал его. Мяч уходит в аут. Ливерпуль получает право на угловой.

19 минута - Сон вырвался на ударную позицию, но Александр-Арнольд четко разобрался в ситуации и выбил мяч.

18 минута - На поле выбежала девушка в черном купальнике с надписью Vitaly Uncensored на груди. Арбитр Дамир Скомина на несколько десятков секунд приостановил игру, пока стюарды уводили девушку с поля. Выбежавшей оказалась модель Кинси Волански, снимавшаяся для журналов Maxim, Sports Illustrated, FHM.

16 минута - В дальний угол бил Александр-Арнольд. Мяч пролетел рядом со штангой. Хороший момент упущен.

13 минута - Эриксен навесил в штрафную, но защитники Ливерпуля выбили.

10 минута - Первый угловой у ворот Тоттенхэма. Трент Александр-Арнольд исполнил навес с углового, но Уго Льорис был начеку и уверенно сыграл на выходе. 

9 минута - Муса Сиссоко пробил с дальней дистанции - выше ворот.

4 минута - Первый угловой у ворот Ливерпуля. Безрезультатно.

2 минута - Мохамед Салах с пенальти забил гол - 1:0.

1 минута - Ливерпуль активно начал матч и заработал пенальти на 25 секунде. Мусса Сиссоко сыграл рукой в своей штрафной. Ливерпуль нанесет удар с одиннадцати метров. 

22.00 - Матч начался с минуты молчания в память о Рейесе.

21.55 - Послы УЕФА вынесли кубок Лиги чемпионов на арену. Звучит гимн Лиги чемпионов.

21.35 - Футболисты обеих команд после разминки ушли в раздевалку. Начинается отчет времени до стартового свистка. Напомним, матч начнется с минуты молчания в память об разбившемся в автомобильной аварии пятикратном обладателе кубка Лиги Европы Хосе Антонио Рейесе.

21.00 - Идут последние приготовления к финалу. Инспектора УЕФА проверяют ворота.

20.55 - Стали известны стартовые составы команд:

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон, Кейн. Запасные: Гассанига, Ворм, Санчес, Фойт, Дэвис, Орье, Дайер, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Лукас Моура, Ламела, Льоренте

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомес, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Брустер, Ориги, Келлехер.

20.44 - Группа злоумышленников пыталась незаконно завладеть билетами на финал. Преступники, выдавая себя за стюардов, намеревались сделать это под предлогом визуальной или технической проверки билетов у болельщиков. Испанская полиция конфисковала фальшивые нагрудники стюардов и устройства для проверки билетов, а также поддельные аккредитации. 

20.32 - Команды вышли на передматчевую разминку. Скоро будут известны стартовые составы.

19.57 - Болельщики Тоттенхэма решили не отставать от болельщиков красных. Встречают автобус возле стадиона. Скандируют фамилии всех игроков и хлопают. 

19.52 - Фанаты Ливерпуля встречают автобус своей команды возле стадиона. Поют песни, скандируют фамилии лидеров красных.

На стадионе царит праздничная атмосфера
На стадионе царит праздничная атмосфера / УЕФА

19.40 - Открылись все входы на стадион для болельщиков. На Ванда Метрополитано царит праздничная атмосфера - играет музыка, проводятся разные конкурсы.

19.35 - Команды в сопровождении полиции выезжают на стадион. Впереди битва за трофей Лиги чемпионов.

18.45 - Команды готовятся к выезду на стадион. По регламенту УЕФА оба клуба должны прибыть на арену за два часа до матча.

Стадион готов к финалу
Стадион готов к финалу / УЕФА

18.15 - На церемонии открытия финала выступит группа Imagine Dragons. Сам гимн Лиги чемпионов выполнит украинский квартет Asturia.

Роберто Карлос доставил трофей на стадион
Роберто Карлос доставил трофей на стадион / УЕФА

17.30 - Посол Лиги чемпионов в сопровождении охраны доставил трофей ЛЧ на стадион.

Вход на арену Ванда Метрополитано
Вход на арену Ванда Метрополитано / УЕФА

16.50 - На стадионе идут последние приготовления к финалу Лиги чемпионов.

16.45 - УЕФА принял решение начать финальный матч Лиги чемпионов с минуты молчания - в память о погибшем сегодня в автомобильной аварии пятикратном обладателе кубка Лиги Европы Хосе Антонио Рейесе.

Стадион Ванда Метрополитано в ожидании финала
Стадион Ванда Метрополитано в ожидании финала / УЕФА

Читайте такжеИзвестный испанский футболист погиб в автомобильной катастрофе

16.25 - Фанаты Тоттенхэма возле стадиона повесили баннер в поддержку главного тренера своей команды Маурисио Почеттино

Фанаты Тоттенхэма верят в своего тренера
Фанаты Тоттенхэма верят в своего тренера / УЕФА

16.00 - Болельщики Тоттенхэма и Ливерпуля начинают подтягиваться к стадиону в направлении фан-зон. 

15.25 - Возле стадиона собралась большая армия фанатов Ливерпуля. Все скандируют слова в поддержку любимого клуба.

Болельщики Ливерпуля в преддверии финала ЛЧ
Болельщики Ливерпуля в преддверии финала ЛЧ / УЕФА

14.30 - В одном из баров в центре Мадрида полиции пришлось отреагировать на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты Тоттенхэма вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков Ливерпуля. Офицеры ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков Тоттенхэма.

13.30 - Футболисты Тоттенхэма по одному выходят с гостинницы. Видно, что настроение боевое и мыслями уже в сегодняшнем матче.

12.45 - Любители автографов и селфи охотятся в парке за футболистами красных. Никто из игроков Ливерпуля не отказываются в росчерке.

11.57 - Делегация Ливерпуля во главе главного тренера вышла на прогулку в Центральный парк Мадрида. Видно, что вся команда пребывает в отличном настроении.

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