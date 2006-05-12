Заказчик убийства арбитра Иванова получил срок

Московский суд вынес приговор второму фигуранту дела об угрозах в адрес футбольного арбитра Валентина Иванова, сообщает «РИА«Новости».



Как отмечается в заявлении пресс-службы Департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ, уроженец Дагестана, житель города Красногорск Московской области Халид Рагимов, 1965 года рождения, приговорен к полутора годам лишения свободы с отсрочкой на два года. По данным следствия, Рагимов являлся "заказчиком телефонных угроз" в адрес арбитра Иванова. Приговор вынесен мировым судьей 342 участка Мирового суда города Москвы.



Напомним, что это уже второй обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному по статье 119 УК РФ. Ранее по этому делу на полтора года лишения свободы условно был осужден непосредственно угрожавший арбитру Василий Гребенкин, главный бухгалтер одного из частных охранных предприятий.

Один из лучших российских футбольных арбитров Валентин Иванов получил угрозы расправы сразу после того, как был назначен судить прошлогодний "серебряный" матч между столичными "Спартаком" и "Локомотивом". Несмотря на угрозы судья отработал матч, а после обратился в милицию.



Матч "Спартак" - "Локомотив" закончился со счетом 1:1, что позволило "Спартаку" завоевать серебряные медали чемпионата России по футболу.