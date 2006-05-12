«Милан» готов продать Шевченко

Нападающий итальянского «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко, видимо, перейдет в «Челси».



Вице-президент «Милана» Адриано Галдиани обсудит с тренером команды Карло Анчелотти кандидатуру замены Андрея Шевченко. Руководство «красно-черных» отказалось пересмотреть условия контракта украинской «звезды», поэтому все выше вероятность трансфера Андрея в лондонский «Челси».



Галлиани и Анчелотти неожиданно стали единодушны в желании продать Шевченко. Трансфер нападающего оценивается около 35 миллионов евро. Среди тех, кто может заменить Шевченко французский форвард лондонского «Арсенала» Тьери Анри, которого также хочет «Барселона».

Вместе с тем по сообщению итальянских медиа, Анри хотел бы играть в одной команде с Роналдиньо, поэтому постарается убедить руководство «Милана» приобрести лучшего игрока мира у «Барселоны», передает «Корреспондент».