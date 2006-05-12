Эфиопка Абейлегесси «замахнулась» на мировой рекорд

Знаменитая эфиопская бегунья, ныне выступающая за сборную Турции, Элван Абейлегесси намерена превзойти мировой рекорд на 10 км, принадлежащий великой Поле Рэдклифф.



Недавняя победительница Кубка Европы с результатом 30.21,67, действующая обладательница мирового рекорда на 5000 м Элван Абейлегесси достаточно серьезно настроена на старт в этот уик-энд у себя в Турции, предполагая превзойти результат Полы, который равен все те же, недавно показанные при довольно трудных погодных условиях- 30.21, сообщает сайт «Легкая атлетика».



По словам самой бегуньи, "тренировочная работа была проделана достаточная, чтобы показать планируемый мировой рекорд".