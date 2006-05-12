Бокс: 17 мая - международный турнир на призы космонавта Поповича

С 17 по 21 мая в Белой Церкви (Киевская область) пройдет XXV международный турнир по боксу на призы дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Павла Поповича.



Турнир организуют Комитет по физвоспитанию и спорту минпроса, Киевская облгосадминистрация, федерация бокса Украины, Белоцерковская райгосадминистрация и горсовет. На протяжении 25 лет в этих соревнованиях получают путевку в большой спорт будущие чемпионы. В дальнейшем побудители турнира принимают участие и в чемпионатах мира.



Почетными гостями турнира будут Павел Попович, двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин, чемпионы мира среди профессионалов Владимир Сидоренко и Сергей Дзиндзирук и другие. Об этом «Главреду» сообщили из Киевской областной федерации бокса.