Ширер забил свой последний мяч

Английский «Ньюкасл» проводил товарищеский матч против шотландского «Селтика» - это был прощальный матч легенды английского футбола 35-летнего нападающего Алана Ширера, сообщает официальный сайт «Ньюкасла».



Сам футболист смотрел матч с трибуны, так как он получил тяжелую травму в середине сезона, разрыв крестообразных связок колена. С такой травмой возрастной Ширер уже не мог продолжить карьеру, передает «Советский Спорт». В присутствии 52 тысяч зрителей «Ньюкасл» на третьей добавленной минуте получил право на пробитие пенальти. И тогда Ширер вышел на замену и реализовал его. Итог встречи – 3:2 в пользу «Ньюкасла».