Марадону просят сыграть на чемпионате мира

В Интернете открыт сайт по сбору подписей в поддержку легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.



Каждый посетитель сайта может проголосовать за то, чтобы бывший капитан сборной Аргентины вновь вышел на поле в одном из матчей чемпионата мира по футболу, который стартует 9 июня в Германии, передает «Лента.ru».



Пользователи Интернета хотят, чтобы один из лучших футболистов в истории сыграл в составе сборной Аргентины хотя бы 5 минут в одном из матчей. На момент написания данной заметки за аргентинца отдали свои голоса более 27,5 тысяч человек. Авторы сайта рассчитывают связаться с руководством аргентинской футбольной ассоциации, чтобы передать предложение об участии Марадоны в чемпионате мира. Сборная Аргентины на ЧМ-2006 попала в одну группу с командами Кот-д-Ивуара, Сербии и Черногории и Нидерландов.



Напомним, что свой последний матч на чемпионатах мира Диего Марадона провел в 1994 году в США. В первом матче на том турнире сборная Аргентины обыграла Грецию 4:0, причем Марадона забил один из мячей, а затем аргентинцы со своим капитаном в составе переиграли Нигерию 2:1. Однако после этого матча стало известно, что в организме легендарного футболиста обнаружены следу употребления кокаина. Марадона был дисквалифицирован, а сборная Аргентины в последнем матче группового турнира проиграла сборной Болгарии 0:2, а затем в 1/8 финала сборной Румынии – 2:3.