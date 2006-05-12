В подмосковье пройдет международный турнир братьев Знаменских

Оргкомитет традиционного международного турнира по легкой атлетике памяти братьев Знаменских, который пройдет 24 июня в подмосковном Жуковском, утвердил соревновательную программу, сообщает «Спорт Экспресс»

Турнир памяти братьев Знамеских-2006 имеет статус Premium Европейской легкоатлетической ассоциации. Соревнования начнутся вечером 24 июня семью дисциплинами. Мужчины выступят в беге на дистанциях 100, 400, 800 и 5000 м, а также в прыжках с шестом, тройном прыжке и толкании ядра. Для женщин - бег на дистанциях 100, 400 и 800 м, бег на 400 м с барьерами, прыжки в высоту и в длину, а также метание копья. У мужчин за победу на дистанции 5000 м обязательно будет установлен специальный приз. Ведь именно на этой дистанции в свое время блистали братья Георгий и Серафим Знаменские.

Отметим, что утром 24 июня в рамках турнира памяти братьев Знаменских пройдут российские соревнования, программа которых пока не утверждена.