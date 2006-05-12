Блохин пригласил в сборную Калиниченко

Полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко получил вызов в сборную Украины, которая с 16 мая по 9 июня проведет заключительный сбор перед чемпионатом мира.

"Новость действительно хорошая, - сказал Калиниченко. Настрой у меня серьезный: готов биться за место в составе. В последнее время я нечасто играл в основном составе «Спартака» и боялся, что это мне будет стоить и места в сборной Украины. Но очень хотел в нее попасть. Думаю, свою роль сыграл предыдущий вызов в сборную Украины на товарищеский матч с Азербайджаном. Если бы тогда выступил плохо, навряд ли получил бы приглашение".

Передает «Чемпион»