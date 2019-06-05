Полуфинал Лиги наций. Португалия - Швейцария: текстовая трансляция матча, все подробности

5 июня 2019, 18:36

Полуфинал Лиги наций начнется 5 июня в 21.45.

Португалия - Швейцария
Португалия - Швейцария / УЕФА

В среду, 5 июня, национальные сборные Португалии и Швейцарии сразятся в полуфинале Лиги наций. 

Финальную стадию дебютного розыгрыша турнира примет Португалия, в столице которой 9 июня станет известно имя первого в истории победителя Лиги наций.

18.35 - Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович заявил, что еще неизвестно, сможет ли сыграть триумфатор Лиги чемпионов в составе Ливерпуля Джердан Шакири, значение которого для команды сложно переоценить.

18.15 - Судейская бригада во главе с немецким рефери Феликсом Брыхом заехала на Драгао. 

Драгау в ожидании полуфинала
Драгау в ожидании полуфинала / УЕФА

16.45 - На Драгау идут последние приготовления к полуфиналу. Инспектора УЕФА проверяют арену.

15.50- Португальские журналисты отметили, что сборная Швейцарии не обыгрывала в гостях Португалию на официальном уровне с апреля 1969 года (2:0). С тех пор лучшим результатом команды была ничья 0:0 в квалификации чемпионата Европы в 1987 году.

14.30 - Лидер португальской сборной Криштиану Роналду вышел на общение с португальскими журналистами. Он уверен в домашнем успехе и даже не сомневается, что португальцы выиграют трофей.

14.00 - В центре Порту установили фан-зону для болельщиков, которые не смогут попасть на стадион. 

13.00- УЕФА приняло решение, что в связи со смертью бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций Леннарта Юханссона все матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания.

12.30 - Большая армия болельщиков караулит под гостинницей португальцев. Действующие чемпионы Европы не хотят выходить. На растерзание болельщиков вышли только Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш. 

11.45 - Сборная Швейцарии совершила прогулку и легкую разминку в центральном парке Порту.​

Составы сборных и расстановка
Ориентировочные составы расстановка команд / УЕФА

​Португалия - Швейцария: ориентировочные составы

Португалия: Руй Патрисиу; Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру; Рубен Невеш, Вилльям Карвалью, Бруну Фернандеш; Бернарду Силва, Роналду, Гонсалу Гедеш. 

Не сыграет: Данилу (дисквалификация)

Швейцария: Зоммер; Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес; Джака, Закария; Фернандеш, Шакири, Цубер; Сеферович.

Полуфинал Лиги наций: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 21:45.

Украинские болельщики могут посмотреть полуфинальный матч Лиги наций Португалия - Швейцария 5 июня в прямом эфире канала Футбол 1 в 21.45. Также матч будет транслировать российский канал Матч ТВ.

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