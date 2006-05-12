Украина бьется за право провести Евро-2012

В последний день мая будут готовы все документы на участие во втором этапе тендера на проведение финала Евро-2012, заявил министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко.



11 мая Кабмин Украины утвердил план мероприятий на 2006 год по подготовке к участию во втором этапе тендера на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. В частности, документ предусматривает разработку законопроекта о проведении чемпионата Европы в Украине и в Польше «Евро-2012». Предусматривается, что документ будет принят Верховной Радой в октябре этого года. «Будет разработан план мероприятий по строительству и реконструкции объектов Национального спорткомплекса «Олимпийский» в соответствии с требованиями УЕФА, а также план реконструкции и строительства стадионов и подготовки тренировочных баз», - сказал Павленко.



По словам министра, предусматривается создание туристической инфраструктуры, реконструкция отелей и кемпингов… Речь, в частности, идет о Донецкой, Львовской, Киевской, Одесской областях и городах Киев, Днепропетровск. Реализовать это задание планируется за счет привлеченных инвестиционных средств. Учитывая предупреждения международных специалистов по поводу отсутствия определенного опыта проведения спортивных мероприятий высокого уровня Украина проведет несколько международных турниров по футболу. Среди них: ІV международный турнир памяти В. Лобановского, V международный турнир памяти В. Баникова, международный турнир «Генерация-2012». Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.