Карабинеры обыскивают Итальянскую футбольную федерацию

Обыски в зданиях Итальянской футбольной федерации и местной ассоциации арбитров проводят сегодня - 12 мая - римские карабинеры.



Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Следователи пояснили, что намерены изъять для изучения некоторые хранящиеся в этих организациях документы, которые предположительно имеют отношение к разгоревшемуся в последние дни крупному скандалу, связанному с футбольным чемпионатом Италии.Поначалу следователи обнаружили записи телефонных разговоров одного из главных руководителей туринского "Ювентуса" Лучано Моджи. Из этих записей следовало, что он в течение прошлого чемпионата страны оказывал непосредственное влияние на назначения судей, обсуживавших встречи с участием "Ювентуса".



Из-за этого в четверг ушел в отставку совет директоров этого клуба, передает «Газета.Ru». Теперь следователи проверяют несколько подозрительных матчей сезона 2004-2005, причем с участием не только клуба из Турина, но и других команд.