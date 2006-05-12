Готов стартовать Кубок мира по ходьбе

На 22-й Кубок мира ИААФ по спортивной ходьбе, который пройдет в эти выходные в испанской Ла-Коруньи, съедутся представители 63 стран, что является рекордом для подобных соревнований.

Среди участников Кубка будут два победителя соревнований 2004 года: серебряный призер чемпионата мира на 50 км россиянин Алексей Воеводин и чемпион мира эквадорец Хефферсон Перес. Также в борьбе за Кубок примет участие чемпионка мира и двукратная победительница Кубка мира Олимпиада Иванова.

Отметим, что будут разыграны денежные призы. Общий размер призового фонда составляет 569.500 долларов США, из которых 210.000 — личные призы, 157.500 — командные, 202.000 — призовые Вызова.

Сообщает «Легкая атлетика России»