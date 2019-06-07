Отборочный матч на Евро-2020. Украина - Сербия - 2:0: текстовая трансляция матча, все подробности

Украина - Сербия / ONLINE.UA

В пятницу, 7 июня, национальные сборные Украины и Сербии сразятся в третьем туре отборочного турнира на Евро-2020.

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка в двух матчах. Сербия находится на четвертой позиции, имея в активе одно очко после одной игры.

46 минута - Рефери матча сигнализирует начало второго тайма. Основные события впереди.

45+1 минута - Судья свистит. Конец первого тайма.

45 минута - Арбитр компенсирует одну минуту.

43 минута - Отличный кросс в штрафную сделал Неманья Максимович, но защитники выбили мяч.

38 минута - Урош Спаич нарушил в атаке. Судья останавливает игру.

36 минута - Руслан Малиновский пробил с линии ворот, но удар не стал большой угрозой для вратаря сербов.

36 минута - Зинченко бил с дальней дистанции - мимо цели.

32 минута - Урош Спаич заработал горчичник за грубую игру.

31 минута - Хорошую возможность забить имел Цыганков, но вратарь сербов парировал его удар.

28 минута - Ошибка сербов в центре поля привела к голу в их ворота. После отличного сольного прохода забивает Виктор Цыганков. Он прошел нескольких защитников и пробил с края штрафной. Мяч влетел в левый угол ворот, у голкипера не было шансов отразить этот удар.

26 минута - Отличная командная игра привела к голу! Виктор Цыганков завершает великолепным ударом в нижний угол ворот! Вратарь тут не спас бы никак.

26 минута - Роман Яремчук хорошо сыграл головой на отскоке и успел пробить. Вратарь отразил мяч, направленный по центру ворот.

25 минута - Дмитрович получает свою порцию аплодисментов за великолепную игру в воротах. Евгений Коноплянка бил низом по центру ворот с края штрафной, но голкипер вытащил почти мертвый мяч.

24 минута - Филип Костич обострял у ворот Украины. Защитники отбились

21 минута - Никола Миленкович нарушил правила в атаке. Прав судья в этом эпизоде. В итоге предупреждает серба желтой карточкой.

17 минута - Коноплянка с левого фланга сместился в центр, но нанес неточный удар.

16 минута - Лука Йович получил травму. Возможно, он не сможет продолжить участие в сегодняшней встрече.

13 минута - Мият Гачинович отправил мяч в штрафную. Хороший навес, но оборона сыграла уверенно и отвела угрозу от ворот.

9 минута - Прийович из левого угла штрафной пробил рядом с ближней штангой! Мог быть гол, но Украине повезло!

8 минута - Зинченко получив мяч после углового пробил по воротам, но один из защитников заблокировал удар.

7 минута - Александр Зинченко издали нанес удар, но его удар заблокирован защитником. Украина зарабатывает своими активными действиями угловой.

6 минута - Коноплянка с углового навесил в штрафную, но защитники выбили мяч.

5 минута - Виталий Миколенко навесил в штрафную. Хороший навес, но защитники надежны, и мяч выбит подальше от ворот. Украина получает право на угловой.

3 минута - Коноплянка решился на удар с дальней дистанции - безрезультатно.

21.45 - Антонио Мигель Матеу Лаос дает стартовый свисток. Матч начался.

21.30 - Сборные вышли на футбольное поле. Напомним сегодняшний матч начнется с минуты молчания в память об экс-президенте УЕФА Леннарте Йоханссоне, который умер на этой неделе.

21.10 - Стали известны стартовые составы сборных.

Украина: Пятов (кап.), Кривцов, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Миколенко, Зинченко, Яремчук, Караваев, Матвиенко. Запасные: Панькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравец, Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спайич, Максимович, Прийович, Тадич, Коларов (кап.), Гачинович, Костич, Йович, Ляйич. Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А.Митрович, С.Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Лукич, Лазович.

21.05 - Сборные опробовав газон перед матчем ушли в раздевалки. Идут последние тренерские установки перед игрой.

20.05 - Сборные заехали на стадион. Сейчас игроки вышли опробовать газон Арены-Львов.

19.30 - Обе сборные в сопровождении полицейских машин отправляются на стадион. Национальную сборную Украины болельщики провожали гимном.

17.55 - Кассы Арены-Львов сегодня не работают и не будут работать, поскольку все билеты уже проданы. Сегодня вечером на стадионе ожидается аншлаг.

17.45 - Инспектор УЕФА с судейской бригадой заехали на Арену-Львов. Сейчас будут проверять состояние газона и измерять ворота.

Арена-Львов к матчу готова / УЕФА

16.30 - В центре Львова собирается большое количество болельщиков. Чувствуется атмосфера праздника.

16.00 - От Львовского театра оперы и балета стартовал фан-марш Вірні збірній. Пройдя по центру города в вышиванках (такой дресс-код предложили сами болельщики), любители футбола переместятся в фан-зону. Примерно в 19:00 здесь начнется концерт поп-группы DZIDZIO.

13.40 - Немногочисленные фанаты сборной Сербии собрались возле гостинницы. Многие держат в руках постеры с новичком мадридского Реала Лукой Йовичем, желая заполучить росчерк лидера сербов.

Новичок Реала Лука Йович в отличном настроении готовится к матчу / УЕФА

13.00 - Сербия вернулась в гостинницу после тренировки. Все игроки мыслями в сегодняшнем матче, многие отказывают в общении журналистам.

12.15 - На площади перед Львовским национальным университетом им. Ивана Франко открыли фан-зону. Она оснащена экраном для трансляции футбола, различными спортивно-развлекательными зонами и фуд-кортом.

12.00 - Игроки сборной Украины прогулялись по центру Львова. Особого ажиотажа со стороны фанатов не наблюдалось. Футболистов атаковали пару любителей автографов.

11.00 - Сборная Сербии выехала на тренировку. Сербы провели легкую разминку на стадионе Украина

Кто судьи

Один из ключевых поединков в группе В доверено обслужить испанцам. Главным арбитром встречи назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Украинским болельщикам Лаос знаком по работе на ответной игре 1/16 финала Лиги Европы между немецким Айнтрахтом и донецким Шахтером (4:1).

На недавнем финале Лиги чемпионов между английскими Ливерпулем и Тоттенхэмом (2:0) Лаос был четвертым рефери.

Помогать главному арбитру будут Пау Девис и Роберто дель Паломар. Четвертым рефери назначен Хосе Монтеро.

Что говорят тренера

Наставник украинской сборной Андрей Шевченко рассчитывает на поддержку болельщиков.

"Мы хорошо понимаем значимость игры, с уважением относимся к сопернику. У них хорошая, добротная команда. Знаем, что нас ждет сложный матч. Во Львове мы рассчитываем на хорошую поддержку болельщиков. Надеемся показать хороший футбол и победить", - сказал журналистам коуч национальной сборной.

Главный тренер сербов Младен Крстаич опасается соперника, но верит в своих игроков.

"Мы проанализировали действия соперника и готовы к игре. Надеемся на положительный результат. От матча против Украины ожидаю тяжелой игры. Наши соперники хорошо стартовали в отборе и являются сильной командой. Но и мы уверены в своих силах", - сказал накануне матча журналистам Младен Крстаич.

Украина - Сербия: где смотреть матч

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в пятницу, в 21:45.

Телетрансляцию матча Украина - Сербия 7 июня покажут каналы Украина и Футбол 1 в 21:45. Кроме того, начиная с 20:30, эксперты в студии канала обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют его итог.