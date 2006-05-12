У вратаря сборной России отбирают имущество

Налоговая служба Португалии арестовала и выставила на торги дом, принадлежащий голкиперу московского "Динамо" и сборной России по футболу Сергею Овчинникову.



Российский голкипер обвиняется в неуплате налогов, общая сумма которых составляет около 100 тысяч евро. Об этом сообщает AFP. Сам Овчинников через своего агента Паулу Барбозу утверждает, что просто забыл зарегистрировать соответствующие налоговые декларации. Вратарь намерен обратиться в суд, чтобы приостановить решение о продаже дома.



Двухэтажный особняк неподалеку от Лиссабона Овчинников приобрел, когда в конце 90-х играл в Португалии (он выступал за "Порту", "Бенфику" и "Алверку"). Кстати, по сообщению португальского издания 24Horas, на торги выставлен не только дом, но и имущество, которое находилось в здании, включая телевизоры, гладильные доски и даже шикарную ванну, передает «Лента.ru».