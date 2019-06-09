Финал Лиги наций. Португалия - Голландия - 1:0 : текстовая трансляция матча, все подробности (обновляется)

Португалия - Голландия / УЕФА

В воскресение, 9 июня, национальные сборные Португалии и Голландии сразятся в финале за главный трофей Лиги наций. В матче будет разыгран солидный призовой фонд. Победитель получит от УЕФА бонус в размере 10,5 миллионов евро, тогда как проигравшему достанется на полтора миллиона меньше.

Напомним, что в полуфинале дебютного розыгрыша турнира Португалия уверенно разобралась со Швейцарией (3:1), а Голландия выбила Англию (3:1).

88 минута - Промес навесил в штрафную. Руй Патрисиу забирает мяч.

86 минута - Рафаэл Силва бьет по центру ворот, но Яспер Силлессен делает сейв.

84 минута - Дэйли Блинд наносит удар головой из штрафной, но не слишком точно - не попадает в левый угол ворот.

82 минута - Замена у Голландии. Мартен Де Рон ушел с поля, а Лук Де Йонг вышел.

81 минута - Замена у Португалии. Моутинью вошел в игру, а Бруно Фернандеш покинул поле.

80 минута - Бруно Фернандеш пробил издали под перекладину, но Яспер Силлессен сделал хороший сэйв.

79 минута - Мартен Де Рон получил мяч и пробил с края штрафной, но мяч прошел выше ворот

75 минута - Замена у Португалии. Рафаэл Силва выходит на поле, а Гонсалу Гедеш заменен.

73 минута - Мемфис Депай неудачно навесил в штрафную.

72 минута - Опасная игра в исполнении Виргила Ван Дейка. Альберто Ундиано Мальенко фиксирует фол.

71 минута - Мемфис Депай навешивает в штрафную, но защитник оказывается первый на мяче.

70 минута - Грубо играет Донни Ван де Бек и нарывается на красную карточку. Альберто Ундиано Мальенко не будет терпеть такое поведение на поле.

68 минута - Де Рон грубо фолит. Альберто Ундиано Мальенко свистит.

66 минута - Депай нанес неплохой удар головой, но Руй Патрисиу на чеку.

65 минута - Ван де Бек исполнил опасный навес в штрафную. Хороший навес, но защитники надежны, и мяч выбит подальше от ворот.

62 минута - Необязательный фол от Бернарду Силвы. Штрафной.

60 минута - Гонсалу Гедеш точно пробил с угла штрафной в правый угол ворот. Счет 1:0.

60 минута - У Голландии очередная замена. Стивен Бергвейн уходит, а выходит Донни Ван де Бек.

57 минута - Мемфис Депай исполнил навес с углового, но Руй Патрисиу уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.

56 минута - Мемфис Депай сделал пас вперед, но защитник прервал его. Депай зарабатывает своими активными действиями угловой.

56 минута - Френки Де Йонг попытался сделать точную передачу, но Мемфис Депай не смог достать мяч - слишком сильный пас.

53 минута - Бернарду Силва подал угловой. Защитник выбил подальше от ворот.

53 минута - Бруно Фернандеш подал в штрафную с углового, но защитники отвели угрозу от ворот. Помощник судьи указал на угловой флажок.

51 минута - Вейналдум попадает в положение вне игры.

50 минута - Рафаэль Геррейро делает передачу, но его партнер - Криштиану Роналду не смог обработать мяч. Момент упущен.

46 минута - Рональд Куман сделал замену в перерыве матча. Райан Бабель заменен, а Квинси Промес вышел вместо него.

46 минута - Альберто Ундиано Мальенко дает стартовый свисток сигнализирующий начало второго тайма.

45+1 минута - Арбитр матча свистит. Перерыв.

45 минута - Судья компенсирует одну минуту.

44 минута - Блинд опасно подавал в штрафную. Защитники выбили подальше.

41 минута - Прицельно бил Роналду, но вратарь сделал сэйв и отвел угрозу от своих ворот.

40 минута - Блинд бьет с края штрафной, но попадает в защитника.

39 минута - Бруно Фернандеш нанес удар с линии штрафной, но пробил выше ворот.

38 минута - Яспер Силлессен перехватил навес, который сделал Рафаэль Геррейро.

33 минута - Бернарду Силва навесил в штрафную. Защитники выбили мяч подальше.

31 минута - Криштиану Роналду оказался в офсайде.

30 минута - Бруно Фернандеш пробил в левый угол ворот. Яспер Силлессен сделал классный сэйв.

29 минута - Отличная подача в штрафную. Там Жозе Фонте оказался на месте и сильно пробил головой в нижний угол ворот, но Яспер Силлессен в блестящем прыжке отбил мяч.

28 минута - Опасно бил по воротам Роналду. Снова безрезультатно.

26 минута - Защитник португальцев прерывает опасный навес.

25 минута - Жозе Фонте сбивает соперника. Альберто Ундиано Мальенко свистит, он видел момент нарушения. Штрафной удар пробьет Голландия.

24 минута - Стивен Бергвейн неуспевал и грубо сфолил. Обстановка накаляется.

22 минута - Угловой особой угрозы воротам голландцев не принес.

21 минута - Бернарду Силва убежал в сольный прорыв, но не смог создать опасный момент - защитники выбили мяч на угловой.

19 минута - Вязкая игра в центре поля. Голландцы больше владеют мячом.

16 минута - Вейналдум прорывался к воротам, но не по правилам был остановлен защитником.

12 минута - Бруно Фернандеш получает мяч за пределами штрафной и наносит удар по центру ворот. Яспер Силлессен сделал фантастический сейв.

11 минута - Бруно Фернандеш снова обострял возле ворот соперника. Защитники выбили на угловой.

9 минута - Бруно Фернандеш бил с дальней дистанции - мимо цели.

8 минута - Виргил Ван Дейк сделал длинный заброс в штрафную, но партнеров не оказалось там.

4 минута - Бернарду Силва навешивал. Голландцы выбили мяч

3 минута - Грубо сыграл Мемфис Депай. Судья ставит штрафной.

1 минута - Мартен Де Рон сбивает игрока соперника, и Альберто Ундиано Мальенко дает свисток.

21.45 - Рефери матча Альберто Ундиано Мальенко дает стартовый свисток. Матч начался.

21.05 - Сборные отправляются в раздевалки. Будут последние тренерские установки Рональда Кумана и Фернанду Сантуша.

Все поддерживают Португалию / УЕФА

20.30 - Стали известны стартовые составы сегодняшнего матча.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Фернандеш, Силва, Гуэдеш, Роналду

Голландия: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабель, Бергвейн, Депай

Запасные игроки Голландии пребывают в отличном настроении / УЕФА

20.25 - Сборные вышли на передматчевую разминку. Все игроки мыслями в финальном матче.

20.05 - Идут последние приготовления Драгау к финалу Лиги наций. Комиссия УЕФА с судьями матча проверяет стадион. Все довольны. До финального матча менее двух часов.

Сборная Голландии прибыла на Драгау / УЕФА

20.00 - Обе сборные в сопровождении полицейских машин выехали на стадион.

19.00 - Болельщики в фан-зоне ликуют! Англия в серии пенальти выигрывает третье место Лиги наций

18.30 - Национальные сборные готовятся к выезду на Драгау. Футболисты собираются в вестибюле отеля. Некоторые из игроков внимательно смотрят на своих гаджетах матч за третье место.

16.15 - В интервью Guardian голландский хавбек Райан Бабель выразил восторг от возрождения национальной команды. "Нам было очень непросто в течение последних нескольких лет, - отметил он. - Но мы медленно возвращаемся туда, где должны быть. Это поколение имеет большой потенциал".

16.00 - в фан-зонах показывают матч за третье место Лиги наций. Царит футбольная атмосфера!

15.20 - Стало известно, что за хозяев из-за травмы плеча не сыграет их лидер Пепе.

15.05 - Португальское издание A Bola вышло с заголовком: "Только для гигантов". Сегодняшний финал Лиги наций представляет собой битву между лучшим нападающим в мире (Роналду) и лучшим защитником в мире (ван Дейк).

14.45 - Болельщики удобно располагаются в фан-зоне. Скоро начнется трансляция матча за 3 место в котором Швейцария сразится с Англией. Видно, что фанаты поделились на два лагеря: одни болеют за Швейцарию, а другие - за Англию. Все жду начала игры.

Голландские фаны в ожидании финала / УЕФА

14.05 - В центре города и окрестностях Драгау праздничная атмосфера. Играет музыка, во всю работает фан-зона.

13.00 - Фанаты обеих сборных подтягиваются к центру Порту. Поют гимны, устраивают переклички.

12.00 - Голландцы по два-три человека выходят с отеля. Фанаты атакуют желая получить заветный росчерк. Экс-футболист московского Спартака Квинси Промес никому не отказывает и кроме автографа устраивает фотосессию с фанатами.

11.00 - Португальцы вышли на прогулку. Видно, что они сконцентрированы на сегодняшнем матче. Они отказывают общаться с прессой. Ряд журналистов пытаются атаковать Роналду, но он игнорирует.

Португалия - Голландия: кто судьи

Финал Лиги наций будет обслуживать испанский судья Альберто Ундиано Мальенко. Этот поединок будет последним в карьере 45-летнего рефери, который за последний месяц уже отработал на двух финалах. На родине он судил финал Кубка Испании Валенсия - Барселона (2:1). А после этого по приглашению федерации футбола Армении работал на решающем матче национального Кубка между Алашкертом и Лори (1:0).

Исполнять обязанности лайнсменов будут Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Карлос Юсте Хименес, видеопомощник рефери - Алехандро Эрнандес Эрнандес, ассистент видеопомощника - Хуан Мартинес Мунуэра, резервный судья - Антонио Матеу Лаос.

Финал Лиги наций: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в 21:45.

Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Лиги наций Португалия - Голландия 9 июня в прямом эфире канала Футбол 1 в 21.45. Также матч будет транслировать российский канал Матч ТВ.