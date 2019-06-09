Финал Лиги наций. Португалия - Голландия: текстовая трансляция матча, все подробности (обновляется)

Португалия - Голландия / УЕФА

В воскресение, 9 июня, национальные сборные Португалии и Голландии сразятся в финале за главный трофей Лиги наций. В матче будет разыгран солидный призовой фонд. Победитель получит от УЕФА бонус в размере 10,5 миллионов евро, тогда как проигравшему достанется на полтора миллиона меньше.

Напомним, что в полуфинале дебютного розыгрыша турнира Португалия уверенно разобралась со Швейцарией (3:1), а Голландия выбила Англию (3:1).

12 минута - Бруно Фернандеш получает мяч за пределами штрафной и наносит удар по центру ворот. Яспер Силлессен сделал фантастический сейв.

11 минута - Бруно Фернандеш снова обострял возле ворот соперника. Защитники выбили на угловой.

9 минута - Бруно Фернандеш бил с дальней дистанции - мимо цели.

8 минута - Виргил Ван Дейк сделал длинный заброс в штрафную, но партнеров не оказалось там.

4 минута - Бернарду Силва навешивал. Голландцы выбили мяч

3 минута - Грубо сыграл Мемфис Депай. Судья ставит штрафной.

1 минута - Мартен Де Рон сбивает игрока соперника, и Альберто Ундиано Мальенко дает свисток.

21.45 - Рефери матча Альберто Ундиано Мальенко дает стартовый свисток. Матч начался.

21.05 - Сборные отправляются в раздевалки. Будут последние тренерские установки Рональда Кумана и Фернанду Сантуша.

Все поддерживают Португалию / УЕФА

20.30 - Стали известны стартовые составы сегодняшнего матча.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Фернандеш, Силва, Гуэдеш, Роналду

Голландия: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабель, Бергвейн, Депай

Запасные игроки Голландии пребывают в отличном настроении / УЕФА

20.25 - Сборные вышли на передматчевую разминку. Все игроки мыслями в финальном матче.

20.05 - Идут последние приготовления Драгау к финалу Лиги наций. Комиссия УЕФА с судьями матча проверяет стадион. Все довольны. До финального матча менее двух часов.

Сборная Голландии прибыла на Драгау / УЕФА

20.00 - Обе сборные в сопровождении полицейских машин выехали на стадион.

19.00 - Болельщики в фан-зоне ликуют! Англия в серии пенальти выигрывает третье место Лиги наций

18.30 - Национальные сборные готовятся к выезду на Драгау. Футболисты собираются в вестибюле отеля. Некоторые из игроков внимательно смотрят на своих гаджетах матч за третье место.

16.15 - В интервью Guardian голландский хавбек Райан Бабель выразил восторг от возрождения национальной команды. "Нам было очень непросто в течение последних нескольких лет, - отметил он. - Но мы медленно возвращаемся туда, где должны быть. Это поколение имеет большой потенциал".

16.00 - в фан-зонах показывают матч за третье место Лиги наций. Царит футбольная атмосфера!

15.20 - Стало известно, что за хозяев из-за травмы плеча не сыграет их лидер Пепе.

15.05 - Португальское издание A Bola вышло с заголовком: "Только для гигантов". Сегодняшний финал Лиги наций представляет собой битву между лучшим нападающим в мире (Роналду) и лучшим защитником в мире (ван Дейк).

14.45 - Болельщики удобно располагаются в фан-зоне. Скоро начнется трансляция матча за 3 место в котором Швейцария сразится с Англией. Видно, что фанаты поделились на два лагеря: одни болеют за Швейцарию, а другие - за Англию. Все жду начала игры.

Голландские фаны в ожидании финала / УЕФА

14.05 - В центре города и окрестностях Драгау праздничная атмосфера. Играет музыка, во всю работает фан-зона.

13.00 - Фанаты обеих сборных подтягиваются к центру Порту. Поют гимны, устраивают переклички.

12.00 - Голландцы по два-три человека выходят с отеля. Фанаты атакуют желая получить заветный росчерк. Экс-футболист московского Спартака Квинси Промес никому не отказывает и кроме автографа устраивает фотосессию с фанатами.

11.00 - Португальцы вышли на прогулку. Видно, что они сконцентрированы на сегодняшнем матче. Они отказывают общаться с прессой. Ряд журналистов пытаются атаковать Роналду, но он игнорирует.

Португалия - Голландия: кто судьи

Финал Лиги наций будет обслуживать испанский судья Альберто Ундиано Мальенко. Этот поединок будет последним в карьере 45-летнего рефери, который за последний месяц уже отработал на двух финалах. На родине он судил финал Кубка Испании Валенсия - Барселона (2:1). А после этого по приглашению федерации футбола Армении работал на решающем матче национального Кубка между Алашкертом и Лори (1:0).

Исполнять обязанности лайнсменов будут Роберто Алонсо Фернандес и Хуан Карлос Юсте Хименес, видеопомощник рефери - Алехандро Эрнандес Эрнандес, ассистент видеопомощника - Хуан Мартинес Мунуэра, резервный судья - Антонио Матеу Лаос.

Финал Лиги наций: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в 21:45.

Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Лиги наций Португалия - Голландия 9 июня в прямом эфире канала Футбол 1 в 21.45. Также матч будет транслировать российский канал Матч ТВ.