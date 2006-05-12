Сборную Украины по баскетболу возглавит Лебединцев

Наконец, стало известно имя главного тренера национальной команды Украины по баскетболу. Это - Виталий Лебединцев, который в свое время трижды приводил к золотым медалям «Одессу». Кандидатура Лебединцева была подана федерацией на утверждение в Министерство по делам молодежи и спорта. То есть, по сути, остаются формальности, передает « СпортОнлайн»

Новый наставник сообщил, что планирует начать подготовительные сборы к осенним играм отбора ЧЕ-2007 ориентировочно 25 июля. А в ближайшие дни будут проведены беседы с кандидатами: Медведенко, Дроздовым, другими... С Яйло Лебединцев поговорил сразу после второго матча «Киев» — «Химик».