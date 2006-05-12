Йеремис уходит из «Баварии» и футбола

32-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Йенс Йеремис объявил о завершении карьеры, передает официальный сайт УЕФА. В этом сезоне экс-полузащитник сборной Германии сыграл за «Баварию» всего десять матчей.



Йеремис за свою карьеру выступал за «Динамо» (Дрезден), «1860 Мюнхен» и «Баварию», в составе которой он выиграл шесть чемпионатов Германии, стал победителем Лиги Чемпионов и Межконтинентального кубка в 2001 году. За сборную Германии Йеремис провел 55 матчей и в ее составе занял второе место на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее, пишет «Советский Спорт».