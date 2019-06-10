Украина - Люксембург - 1:0: текстовая трансляция отборочного матча на Евро 2020, все подробности (обновляется)

10 июня 2019, 22:16

Матч четвертого тура отборочного турнира начнется 10 июня в 21.45.

Украина - Люксембург
Украина - Люксембург / sports.masters-bet

В понедельник, 10 июня, сборная Украины на Арене Львов проведет матч отборочного цикла Евро-2020 против 86-й команды рейтинга ФИФА Люксембурга. Наша сборная располагается на 27-й позиции мирового рейтинга.

В стартовых турах Украина сыграла в гостях вничью с Португалией (0:0), одержала трудную выездную победу у Люксембурга (2:1) и разгромила 7 июня на Арене Львов сборную Сербии (5:0).

Сборная Люксембурга на своем поле сломила сопротивление Литвы (2:1), уступила дома Украине (1:2), и сыграла вничью с Литвой в гостях (1:1).

29 минута - О. Тилль сбил Коноплянку на самой линии штрафной. Желтая карточка и опасный штрафной.

25 минута - Коноплянка с углового навешивал в штрафную. Мяч выбит.

24 минута - Караваев прорвался по флангу и прострелил. Защитник выбил на угловой.

21 минута - Коноплянка навешивал слева. Защитники выбили мяч.

19 минута - Родригес бил с линии штрафной - рядом с ближней штангой.

17 минута - Янс пробил по цели - мимо ворот.

16 минута - Степаненко головой столкнулся с соперником. Лежит на газоне - рассечение.

14 минута - Коноплянка подал угловой. Степаненко бил головой, но мимо цели.

13 минута - Зинченко выскочил практически один на один и пробил в касание. Вратарь спас.

13 минута - Мартинш пробил в касание. Пятов парирует удар!

9 минута - Степаненко пробил головой. Мяч попал в перекладину ворот. 

7 минута - Коноплянка прострелил слева. Мяч от защитника вылетел на угловой.

6 минута - Малиновский навесил на линию вратарской - и Яремчук в борьбе с защитником головой послал мяч в сетку.

5 минута - Коноплянка бил по цели. Защитник выбил.

2 минута - Опасно у ворот гостей. Подача слева пришлась в руки голкиперу.

21.45 - Петер Кралович дает стартовый свисток. Матч начался

21.25 - Стадион ждет футбольного праздника. До матча остались считанные минуты. Сегодня будет жарко.

21.00 - Стали известны стартовые составы на матч.

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Цыганков, Яремчук.

Люксембург: Морис, Жерсон, К. Мартинс, Шано, Мартенс, Баррейру Мартинш, О. Тилль, Янс, В. Тилль, да Мота, Родригес.

20.45. Сборные отправляются в раздевалки. Сейчас будут последние тренерские установки перед игрой. 

20.15 - Обе сборные вышли на передматчевую разминку. Стадион переполнен. Все в ожидании красивого футбола и хорошего результата от нашей сборной.

19.30 - Сборная Украины выезжает на игру. Болельщики провожают гимном.

19.20 - Сборная Люксембурга в сопровождении двух автомобилей полиции выехала на Арену Львов.

19.00 - Сборная Украины готовится к выезду на игру. Игроки начинают собираться в фойе отеля.

18.30 - Национальная сборная Люксембурга готовится к выезду на стадион. Игроки по одному начинают грузить вещи в автобус.

17.30 - У отеля сборной Украины собралось около сто фанатов. По всей видимости они будут ждать игроков и традиционно проведут сборную на игру. 

16.45 - Состоялась традиционное совещание, на котором было утверждено, в какой форме команды проведут встречу. Украина сыграет в домашнем комплекте формы желтого цвета (голкипер - в салатовом), а гости проведут поединок в красных футболках (вратарь - в серо-черном).

16.00 - Начался марш фанов. Они идут по центру, поют гимн и периодически выкрикивают: Украина! Атмосфера футбольная, все верят в успех нашей сборной.

Марш фанов сборной Украины
Марш фанов сборной Украины / Zik

15.15 - Наставник Люксембурга Люк Хольц решил прогуляться по Львову. Коуч вышел с отеля и пошел в направлении центра города.

15.00 - Болельщики сборной Украины собираются возле Оперного театра. Скоро они пойдут маршем по центру Львова. Шествие запланировано на 16.00.

14.30 - Практически все билеты на сегодняшний матч проданы. На Арене Львов будет аншлаг. 

14.15 - Стало известно, что участие в матче примет Марлос. Полузащитник Шахтера внесен в заявку Украины на матч.

14.00 - В отель где располагается сборная Люксембурга заехали чиновники с Федерации. Вполне возможно по вопросу участия в матче Жерсона Родригеса. Ходят слухи, что УЕФА запретит ему играть.

13.20 - Плохие новости пришли из УЕФА для Люксембурга. Федерация футбола Литвы подала протест на результат отборочного матча против Люксембурга (1:1), в связи с тем, что составе соперника на поле выходил полузащитник Жерсон Родригес, который, по мнению литовцев, не имел права играть за сборную этой страны. Люксембург ждет решение УЕФА. Участие Жерсона Родригеса в матче с Украиной под большим вопросом.

Перед матчем с Люксембургом атмосфера праздника
Перед матчем с Люксембургом атмосфера праздника / GALinfo

13.10 - В фан-зоне возле Оперного театра собралось много фанатов. Львовяне и гости города находятся в сладостном предвкушении еще одного футбольного праздника, и коротают время, развлекаясь с помощью футбольного мяча и разных футбольных викорин.

12.10 - На прогулку по центру Львова вышел Андрей Шевченко с помощниками. Много желающих сделать селфи и взять автограф.

11.45 - Сборная Люксембурга возвращается в отель. В руках у многих футболистов сувениры.

Болельщики накануне матча
Болельщики накануне матча / GALinfo

10.30 - В центре Львова оживление футбольных фанатов. Все поют гимн Украины, чувствуется футбольная атмосфера.

9.30 - Сборная Люксембурга выходит из отеля на прогулку. Футболисты выходят по два-три человека. Особого ажиотажа вокруг них не наблюдается - не любителей селфи, не любителей автографов нет.

9.15- Сборная Украины собирается выезжать на тренировку. Наша команда проведет разминку на стадионе Украина.

Читайте такжеУкраина - Люксембург: история встреч, судьи, прогнозы экспертов, где смотретьЧто говорят тренера

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко не думает, что матч с Люксембургом будет легким.

"Мои игроки знают эту команду очень хорошо, мотивация будет большая, тем более для нас важно каждое набранное очко. Мы играем дома, поэтому нужна победа. Знаем, что эта игра может быть намного тяжелее, чем с сербами. Простого матча с Люксембургом не будет. Будет сложнейшая игра и нам очень важно сыграть внимательно", - сказал Андрей Шевченко.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц верит, что его подопечные смогут отобрать очки у Украины.

"Мы хорошо проанализировали прошлый матч. Украина имеет сильный коллектив, соперник играет в хороший футбол. Верю, что мы сможем им противостоять и отобрать очки. Украина очень мотивирована после разгрома Сербии, а мы начнем все с нуля и попробуем удивить соперника. Может быть, в этот раз на последних секундах повезет нам", - сказал Люк Хольц.

Украина - Люксембург: где смотреть

Трансляцию матча четвертого тура группового турнира Евро-2020 Украина - Люксембург 10 июня покажут каналы Украина и Футбол 1 в 21:45. Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией на сайте Главред.

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