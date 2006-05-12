Теннис: Рафаэль Надаль близок к рекорду

Пятидесятую победу подряд на грунте праздновал Рафаэль Надаль, одолев в третьем раунде римского "Мастерса" британца Тима Хэнмана: 6-2, 6-2. Теперь до повторения рекорда Гильермо Виласа 1977 года испанцу осталось победить трижды, сообщает « СпортОнлайн»

Американец Энди Роддик свой матч против англичанина Грэга Русецки также выиграл, хотя и не без трудностей в первом сете со счетом 7-6, 6-2.

Чилиец Фернандо Гонсалез в Риме при поддержке своих земляков обыграл в двух сетах чеха Томаша Бердича: 6-2, 6-4.

В четвертьфинал пробились также испанец Альмарго, Федерер и Монфилс.