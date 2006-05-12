Сборную Англии оденет Армани

Итальянский кутюрье Джорджо Армани оденет сборную Англии на предстоящем чемпионате мира по футболу. Как сообщает РТР-спорт со ссылкой на ИТАР-ТАСС, никогда ранее гардероб для английской национальной команды не создавался иностранным дизайнером. Форма впервые представлена сегодня широкой публике.



Выбор Армани был сделан лично главным тренером сборной шведом Свеном-Ераном Эрикссоном. Итальянский дизайнер разработал две модели: торжественный костюм для официальных приемов и повседневную одежду, которая состоит из шерстяных синих брюк и серого свитера. Официальный костюм также синего цвета, с пиджаком на двух пуговицах. К нему Армани предложил белоснежную рубашку с крупным воротником и достаточно широкий синий галстук. При этом у каждого игрока будут запонки с цифрами, соответствующими их игровым номерам, а также часы с черным циферблатом. Тот факт, что форма сборной разработана иностранным дизайнером уже вызвал широкие протесты болельщиков и английских бизнесменов.