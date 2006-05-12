«Ювентусу», «Лацио», «Фиорентине» предъявлены обвинения

Сегодня, 12 мая, стали известны имена представителей итальянского футбола, в отношении которых ведется расследование, связанное с договорными матчами в серии А.



Как сообщил Reuters источник из следственных органов, президенту "Фиорентины" Андреа делла Валле, президенту "Лацио" Клаудио Лотито и директору "Ювентуса" Антонио Джираудо предъявлены обвинения местной магистратурой.



Бывший президент Итальянской футбольной федерации Франко Каррраро и генеральный менеджер "Ювентуса" Лучиано Моджи также находятся под следствием. Кроме этого, в участии в аферах обвиняется арбитр Массимо де Сантис, судивший недавно матч чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (1:1). Однако, он уже заявил, что отвергает все обвинения, передает «Газета.Ru».