Паулу Фонсека: Я оставил часть сердца в Шахтере

Сегодня стало известно, что португальский коуч донецкого Шахтера Паулу Фонсека покинул клуб. Накануне отъезда нам удалось пообщаться с экс-наставником горняков.

"Я рад, что моя судьба решилась. Благодарен руководству клуба, что они пошли мне на встречу и отпустили. Я оставил часть сердца в Шахтере и всегда буду с теплотой вспоминать клуб, руководство, болельщиков. Я провел незабываемое время в команде, и рад, что смог привить клубу чемпионский дух. Спасибо всем, кто был со мной все это время", - сказал Главреду Паулу Фонсека.

Паулу Фонсека / shakhtar

Португалец уверен, что у него в Роме все получится и он сможет в следующем сезоне вывести клуб в Лигу чемпионов.

"Как ни крути, но Рома - это великий клуб. Я рад, что мне выпала честь стать частью этой команды. Понимаю руководство и болельщиков, когда они хотят трофеев, а их нет. Сделаю все, чтобы команда вернулась на чемпионскую тропу и была непобедимой. На мой взгляд, такой клуб должен стабильно участвовать в Лиге чемпионов", - сказал нам португалец.

Порассуждал Фонсека и насчет будущего некоторых игроков, которых бы он хотел видеть в Роме.

"Да, некоторые игроки Шахтера мне интересны, и я бы хотел, чтобы они продолжили карьеру в Роме. Но давайте будем реалистами, у каждого из них есть действующий контракт и если стороны не договорятся, то они не перейдут. Фамилии тех, кто может к нам перейти называть не буду, но подтвержу, что действительно 3-4 футболиста мне интересны", - резюмировал португалец.

В Шахтере Фонсека работал с 1 июня 2016 года. Под руководством португальского специалиста горняки трижды выиграл чемпионат, три раза завоевали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка.

Напомним, что в ближайшее время Шахтер возглавит португальский специалист Луиш Каштру, с которым будет заключен двухлетний контракт.