На ЧМ по футболу ввели пивную дозу

Организаторы чемпионата мира по футболу в Германии заявили о том, что на всех матчах групповой стадии на стадионах будет разрешена продажа пива в ограниченных объемах.



Каждый болельщик сможет купить за время игры не более одного литра пива, отмечается на спецпроекте DW-World.



При этом полиция будет иметь право наложения запрета на продажу этого напитка. Стоит отметить, что пиво будут продавать на всех без исключения матчах, в том числе и тех, которые относятся к повышенной категории риска.



Руководитель службы безопасности оргкомитета ЧМ-2006 Хельмут Шпан призвал болельщиков не злоупотреблять спиртным, поскольку за нарушение правопорядка на матчах на них будет налагаться крупный штраф.