Шевченко покидает «Милан» из-за семьи

Нападающий «Милана» и капитан сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что может этим летом покинуть клуб, в котором провел семь лет, по семейным обстоятельствам. В последнее время появилась информация, что Андрей может подписать контракт с лондонским «Челси», а президент «Милана» Сильвио Берлускони сообщил, что Шевченко собирается уехать в Англию.



«Бессмысленно скрывать какие-то вещи от болельщиков, - заявил Шевченко. – Я думаю об отъезде из-за своей семьи. Я разговаривал с президентом, мы обсуждали эту возможность. Пока никакого определенного решения не принято. Я соберу пресс-конференцию, когда мое будущее прояснится. Это не имеет никакого отношения к «Милану», игрокам или тренерам. Я всегда был привязан к этому клубу. Дело не в финансовом вопросе, это абсурд», - передает «Советский Спорт» со ссылкой на Би-Би-Си.



Андрей Шевченко перешел в «Милан» из киевского «Динамо» в 1999 году. В этом сезоне на его счету 19 голов в серии А. В настоящий момент форвард травмирован, повредив левое колено в матче 37-го тура против «Пармы».