Арбитр Тимошенко дисквалифицирован за пьянство

Арбитр из Ростова-на-Дону Андрей Тимошенко, внесенный в список резерва главных судей на матчи второго дивизиона, дисквалифицирован за нарушение морально-этических норм в период командирования на судейство соревнований команд нелюбительских футбольных клубов ПФЛ.



Как сообщает сайт КФК, нарушение морально-этических норм заключалось в нахождении в нетрезвом состоянии перед игрой. Отметим, что последним матчем, на котором работал Андрей Тимошенко, была встреча 5-го тура в зоне «Юг» второго дивизиона между новороссийским «Черноморцем» и волгоградским «Ротором». В этой встрече он исполнял обязанности помощника судьи, передает «Советский Спорт».