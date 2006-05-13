Фабьен Бартез уходит из «Марселя»

Вратарь «Марселя» и сборной Франции Фабьен Бартез покинет клуб в конце сезона. Об этом заявил президент «Марселя» Пап Диуф.



«Фабьен уедет в конце сезона. Он подтвердил, что уйти его вынуждают причины личного характера, не имеющие никакого отношения к деньгам, спорту или другим игрокам или тренерам, - сказал Пап Диуф. – Первым вратарем команды будет Седрик Карассо, который замещал Бартеза, когда тот был дисквалифицирован на пять месяцев за плевок в судью. Это логично», - передает «Советский Спорт» со ссылкой на «Рейтер».



Последний матч Фабьен Бартез проведет в субботу на выезде против «Бордо», где «Марсель» не побеждал с 1977 года. «Марсель», занимающий четвертое место в лиге 1, борется с «Лиллем» за последнюю путевку в Лигу чемпионов. Пока остается неясным, что будет делать 34-летний Бартез в следующем сезоне.