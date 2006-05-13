Украина и Польша готовы достойно принять ЧМ по футболу

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко предложил Президенту Украины Виктору Ющенко и Президенту Польши Леху Качиньскому представить наши страны на заключительной презентации на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу-2012, которая состоится 7 декабря в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.



Такое предложение министр высказал во время украинско-польских переговоров в расширенном составе под председательством Президентов Украины и Польши, сообщает пресс-служба главы государства.

В свою очередь, Главы двух государств отметили важность для Украины и Польши победы в тендере на право проведения финала чемпионата «Евро-2012».



В. Ющенко и Л. Качиньский также отметили, что они как Главы государств будут делать все, чтобы Украина и Польша могли достойно принять чемпионат в случае победы на тендере. Президенты заявили, что обе страны гарантируют проведение этого мероприятия в соответствии со всеми требованиям УЕФА. Речь идет о надлежащем развитии спортивной инфраструктуры, в частности современных стадионов, а также гостиниц и дорог.



Как известно, Украина и Польша подали совместную заявку на участие в тендере на право проведения финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году. 31 мая в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА заявку двух стран официально представят министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, министр спорта Польши Томаш Липец, Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, Президент Польской ассоциации футбола Михал Листкевич, Президент НОК Сергей Бубка и президент Польского Олимпийского комитета Петр Нуровский.



На сегодня Украина и Польша имеют двух соперников. Речь идет о заявке Италии и совместной заявке Венгрии и Хорватии.