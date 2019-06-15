Украина - Южная Корея - 1:1: текстовая трансляция финального матча ЧМ-2019, все подробности (обновляется)

15 июня 2019, 19:48

Финал чемпионата мира начнется 15 июня в 19.00.

Украина - Южная Корея
Украина - Южная Корея / Masters Bet

В субботу, 15 июня, в финале чемпионата мира-2019 молодежная сборная Украины сразится с командой Южной Кореи. Отметим, что обе сборные впервые в истории добрались до финала ЧМ-2019, что уже считается достижением. 

Стоит напомнить турнирный путь сегодняшних соперников. Украина, выиграв группу, затем поочередно одолела Панаму, Колумбию и Италию. Южная Корея финишировала в своей группе второй. На пути к финалу корейцы оказались сильнее Японии, Сенегала и Эквадора.

45 минута - Арбитр компенсирует 4 минуты.

43 минута - Дальний удар Ким Се Уна, но безрезультатно.

42 минутаО Се Гун упал в нашей штрафной в борьбе с Бескаравайным. Арбитр молчит.

41 минута - Цитаишвили столкнулся с соперником, но арбитр не стал назначать штрафной.

39 минута - Бондарь вынес верховой мяч из нашей штрафной после подачи с левого фланга.

36 минута - Прорыв Конопли через правый фланг остановили соперники. Штрафной.

34 минута- Мяч из-под ног Хахлева выбили соперники. Отскок пришелся в центр штрафной, где стоял одинокий Супряга, который расстрелял ворота. Гол!

33 минутаКим Хен Ву сбил Супрягу. Желтая карточка.

32 минута - Булеца бил с дальней дистанции - безрезультатно.

31 минута - В оффсайде оказался Супряга. Атака сорвана.

29 минута - Чо Ен Вук прорывался по флангу. Нашим защитникам удалось его остановить только ценой нарушения правил.

27 минута - В Лодзи очень жарко. +35. Команды уходят на водопитие.

25 минута - Булеца оказался на газоне в чужой штрафной. Рефери молчит. 

25 минута - Чо Ен Вук нарушил правила на своей половине поля. Цитаишвили исполнит штрафной.

23 минута - Повреждение у Ли Кан Ина. Игра остановлена.

23 минута - Очередной угловой Украины, но снова безрезультатно.

21 минута - Спиной к воротам обрабатывал мяч Цитаишвили, но подвела техника.

19 минута - Фолит Цитаишвили в центре поля. Штрафной для Южной Кореи.

18 минута - Опасно навешивал Конопля, но безрезультатно.

16 минута - Цитаишвили подкручивал мяч в ворота с углового, но защита соперника отбилась.

15 минута - Супряга прорвался по флангу. Защитники разрядили обстановку и выбили на угловой.

12 минута - Булеца со штрафного сумел перебросить стенку, но Ли Ван Йон забрал мяч в руки в правом от себя углу. 

8 минута - Супряга не успел на фланговую передачу. 

5 минута - Ли Кан Ин реализовывает пенальти. Южная Корея выход вперед.

3 минута - Ким Се Ун был сбит Бескаравайным в нашей штрафной. Это пенальти.

2 минута - Падение в штрафной Украины игрока соперника. Арбитр молчит.

1 минутаС очень дальней дистанции бил Хахлев. Застать голкипера врасплох не получилось.

19.00 - Судья дает стартовый свисток! Финальная битва началась.

18.55 - Судья свистком зовет команды на поле. До финала осталось 5 минут!

18.30 - Команды ушли в раздвалки. До финала остались считанные минуты!

18.25 - Стали известны стартовые составы финалистов молодежного ЧМ. 

Украина: 1. Лунин, 13 Бескоровайный, 2. Бондарь (к), 3. Сафронов, 9. Корниенко, 17 Конопля, 15 Дрышлюк, 8. Хахлев, 7. Цитаишвилы, 10 Булеца, 11. Супряга .

Запасные: 12. Кучерук, 20. Резник, 5. Веремеенко, 6. Чех, 16. Мусолитин, 18. Устименко, 19 Снурницин, 14 Сикан. 21. Кащук.

Южная Корея: 1. Г. Ли, Т. Кванг, 3. Джаек Ли, 4. Джисол Ли, 5. Х. Ким, 6. Д. Ким, 10 К. Ли, 18. Чо, 19 Д . Чоу, 20. С. Ким

Запасные: 7. С. Джеон, 8. Куехун Ли, 11. Ум, 12 Д. Парк, 13 Го, 14 Т. Парк, 15 Джеонг, 16 Джусунг Ким, 17 Санжин Ли, 21 М. Чоу.

18.00 - Обе сборные вышли на передматчевую разминку. Настроение у всех боевое. 

17.20 - Судейская бригада вышла на разминку. Идут последние приготовления к решающему матчу чемпионата мира.

17.15 - В Лодзе сильная жара – 35 градусов. На финал приехало много украинских болельщиков, но большинство из них без билетов, в кассах все "тикеты" распроданы. Скорее всего, все кто не попадет на стадион, отправятся смотреть финал в фан-зону.

17.00 - Обе сборные выехали в направлении главной спортивной Арены Лодзя, где сегодня состоится финальный матч.

16.40 - Сборные определились с формой на финал. Сборная Украины выйдет на поле в синей форме, команда Южной Кореи - в красной.

16.25 - Судейская бригада во главе с 37-летним Исмаилом Ельфатхом заехала на стадион. Напомним, что на линиях Ельфатху будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В качестве четвертого арбитра выступит Абделькадер Зитуни из Таити. Обеспечивать рефери помощью системы VAR будут Алан Келли, Райан Макенди (оба - Ирландия), Павел Рачковский (Польша) и Фолио Моеаки (Тонго).

16.20 - Делегация УЕФА отправилась на стадион. Сейчас будут последние проверки Арены перед финальным матчем. 

Болельщики Украины в хорошем настроении
Болельщики Украины в хорошем настроении / УЕФА

15.20 - Болельщики сборной Украины централизовано идут маршем по центру Лодзя. Все пели гимн и размахивали флагами Украины

14.35 - Активизировались болельщики сборной Южной Кореи. Они собрались возле отеля, где разместилась их сборная. Многие держат в руках флаги и постеры лучших игроков.

13.45 - В центральном парке города установили две фан-зоны, где болельщики смогут наблюдать за финалом ЧМ-2019.

12.30 - В центре города активизируются фанаты Украины. Чувствуется атмосфера праздника.

11.35 - Сборная Украины включая тренерский штаб прогулялась по Лодзю, где состоится финальным матч.

Что говорят тренера

Тренер сборной Украины Александр Петраков не считает, что финальным матч будет результативным. 

"Южная Корея - дисциплинированная команда, физически и тактически хорошо подготовленный коллектив. Они объективно заслужили играть в финале. Что касается нас, то для ребят это самый важный матч в их жизни. И для меня. Не думаю, что игра будет открытая, что побежали те и эти вперед. И Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Открытого футбола не жду. 5:5, 6:6 - вряд ли такое будет", - сказал Петраков.

Наставник Южной Кореи Чунг Чон Ен верит в успех своей команды и не собирается сдаваться Украине.

"Украина - сильная команда, которая укомплектована хорошими исполнителями на каждой позиции. Мы внимательно изучили все игры соперника и готовы дать бой. Я верю, что мои ребята смогут победить и золотыми буквами впишут нашу сборную в историю молодежных ЧМ", - сказал накануне матча журналистам тренер Южной Кореи.

Украина - Южная Корея: где смотреть

Игру можно увидеть в прямой трансляции на UA:Перший 15 июня в 19.00. Показ финала чемпионата мира также запланирован в эфирной сетке польского вещателя TVP Sport. В прямом эфире за финалом также можно будет наблюдать благодаря стримминговой платформе sport.suspilne.media.

Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией на сайте Главред.

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