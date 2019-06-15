Украина - Южная Корея: текстовая трансляция финального ЧМ-2019, все подробности

15 июня 2019, 14:44

Финал чемпионата мира начнется 15 июня в 19.00.

Украина - Южная Корея
Украина - Южная Корея / Masters Bet

В субботу, 15 июня, в финале чемпионата мира-2019 молодежная сборная Украины сразится с командой Южной Кореи. Отметим, что обе сборные впервые в истории добрались до финала ЧМ-2019, что уже считается достижением. 

14.35 - Активизировались болельщики сборной Южной Кореи. Они собрались возле отеля, где разместилась их сборная. Многие держат в руках флаги и постеры лучших игроков.

13.45 - В центральном парке города установили две фан-зоны, где болельщики смогут наблюдать за финалом ЧМ-2019.

12.30 - В центре города активизируются фанаты Украины. Чувствуется атмосфера праздника.

11.35 - Сборная Украины включая тренерский штаб прогулялась по Лодзю, где состоится финальным матч.

Что говорят тренера

Тренер сборной Украины Александр Петраков не считает, что финальным матч будет результативным. 

"Южная Корея - дисциплинированная команда, физически и тактически хорошо подготовленный коллектив. Они объективно заслужили играть в финале. Что касается нас, то для ребят это самый важный матч в их жизни. И для меня. Не думаю, что игра будет открытая, что побежали те и эти вперед. И Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Открытого футбола не жду. 5:5, 6:6 - вряд ли такое будет", - сказал Петраков.

Наставник Южной Кореи Чунг Чон Ен верит в успех своей команды и не собирается сдаваться Украине.

"Украина - сильная команда, которая укомплектована хорошими исполнителями на каждой позиции. Мы внимательно изучили все игры соперника и готовы дать бой. Я верю, что мои ребята смогут победить и золотыми буквами впишут нашу сборную в историю молодежных ЧМ", - сказал накануне матча журналистам тренер Южной Кореи.

Украина - Южная Корея: где смотреть

Игру можно увидеть в прямой трансляции на UA:Перший 15 июня в 19.00. Показ финала чемпионата мира также запланирован в эфирной сетке польского вещателя TVP Sport. В прямом эфире за финалом также можно будет наблюдать благодаря стримминговой платформе sport.suspilne.media.

Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией на сайте Главред.

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