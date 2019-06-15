Украина - Южная Корея: текстовая трансляция финального матча ЧМ-2019, все подробности

Украина - Южная Корея / Masters Bet

В субботу, 15 июня, в финале чемпионата мира-2019 молодежная сборная Украины сразится с командой Южной Кореи. Отметим, что обе сборные впервые в истории добрались до финала ЧМ-2019, что уже считается достижением.

Стоит напомнить турнирный путь сегодняшних соперников. Украина, выиграв группу, затем поочередно одолела Панаму, Колумбию и Италию. Южная Корея финишировала в своей группе второй. На пути к финалу корейцы оказались сильнее Японии, Сенегала и Эквадора.

17.20 - Судейская бригада вышла на разминку. Идут последние приготовления к решающему матчу чемпионата мира.

17.15 - В Лодзе сильная жара – 35 градусов. На финал приехало много украинских болельщиков, но большинство из них без билетов, в кассах все "тикеты" распроданы. Скорее всего, все кто не попадет на стадион, отправятся смотреть финал в фан-зону.

17.00 - Обе сборные выехали в направлении главной спортивной Арены Лодзя, где сегодня состоится финальный матч.

16.40 - Сборные определились с формой на финал. Сборная Украины выйдет на поле в синей форме, команда Южной Кореи - в красной.

16.25 - Судейская бригада во главе с 37-летним Исмаилом Ельфатхом заехала на стадион. Напомним, что на линиях Ельфатху будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В качестве четвертого арбитра выступит Абделькадер Зитуни из Таити. Обеспечивать рефери помощью системы VAR будут Алан Келли, Райан Макенди (оба - Ирландия), Павел Рачковский (Польша) и Фолио Моеаки (Тонго).

16.20 - Делегация УЕФА отправилась на стадион. Сейчас будут последние проверки Арены перед финальным матчем.

Болельщики Украины в хорошем настроении / УЕФА

15.20 - Болельщики сборной Украины централизовано идут маршем по центру Лодзя. Все пели гимн и размахивали флагами Украины

14.35 - Активизировались болельщики сборной Южной Кореи. Они собрались возле отеля, где разместилась их сборная. Многие держат в руках флаги и постеры лучших игроков.

13.45 - В центральном парке города установили две фан-зоны, где болельщики смогут наблюдать за финалом ЧМ-2019.

12.30 - В центре города активизируются фанаты Украины. Чувствуется атмосфера праздника.

11.35 - Сборная Украины включая тренерский штаб прогулялась по Лодзю, где состоится финальным матч.

Что говорят тренера

Тренер сборной Украины Александр Петраков не считает, что финальным матч будет результативным.

"Южная Корея - дисциплинированная команда, физически и тактически хорошо подготовленный коллектив. Они объективно заслужили играть в финале. Что касается нас, то для ребят это самый важный матч в их жизни. И для меня. Не думаю, что игра будет открытая, что побежали те и эти вперед. И Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Открытого футбола не жду. 5:5, 6:6 - вряд ли такое будет", - сказал Петраков.

Наставник Южной Кореи Чунг Чон Ен верит в успех своей команды и не собирается сдаваться Украине.

"Украина - сильная команда, которая укомплектована хорошими исполнителями на каждой позиции. Мы внимательно изучили все игры соперника и готовы дать бой. Я верю, что мои ребята смогут победить и золотыми буквами впишут нашу сборную в историю молодежных ЧМ", - сказал накануне матча журналистам тренер Южной Кореи.

Украина - Южная Корея: где смотреть

Игру можно увидеть в прямой трансляции на UA:Перший 15 июня в 19.00. Показ финала чемпионата мира также запланирован в эфирной сетке польского вещателя TVP Sport. В прямом эфире за финалом также можно будет наблюдать благодаря стримминговой платформе sport.suspilne.media.

Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией на сайте Главред.