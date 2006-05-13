Футболисты «Лидса» устроили погром

Руководство английского "Лидса" проведет внутренне расследование по поводу обвинений футболистов в разгроме раздевалки.



Как сообщают английские СМИ, предполагается, что инцидент имел место в гостевой раздевалке на стадионе команды "Престон" после полуфинального матча плей-офф в первом дивизионе.



Исполнительный директор "Престона" Стив Джэксон так прокомментировал это событие: "Были повреждены раковины, двери душевых кабин и стены, на которых появились надписи". "Лидс" проиграл "Престону" на его поле со счётом 0:2 (по сумме двух матчей - 1:3) и не смог пройти в финал, где мог побороться за право выступить в следующем сезоне в премьер-лиге, передает «Газета.Ru».