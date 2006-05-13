Директором московского «Спартака» станет Черчесов

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов, последние несколько лет игравший и работавший в Австрии, решил вернуться в Россию.



Главный тренер клуба «Тироль» согласился подписать контракт на 1,5 года с московским «Спартаком» и занять пост спортивного директора самого титулованного клуба России. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Mein Tirol Online.



«Я хочу поблагодарить руководство и болельщиков «Тироля» – клуба, в котором я провел незабываемые годы. Решение об уходе далось мне очень нелегко, но теперь я буду работать в «Спартаке», где провел большую часть своей карьеры», - заявил Станислав Черчесов.