Наставником «Зенита» станет знаменитый Адвокаат

Как и ожидалось, новым наставником «Зенита» станет голландец Дик Адвокаат, известный по работе с ПСВ, «Рейнджерс», сборными Голландии и Южной Кореи. Адвокаат заменит исполняющего обязанности главного тренера чеха Владимира Боровичку.



Как сообщила сегодня радиостанция «Маяк», в ближайшее время голландский специалист Дик Адвокаат приедет в Санкт-Петербург, где подпишет контракт с «Зенитом». Гендиректор команды Геннадий Поваренкин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию в интервью радиостанции, передает NEWSru.com.