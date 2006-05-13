«Золотой» матч «Динамо» – «Шахтер» проведет словак Любош Михал

Вчера Федерация футбола Украины уведомила, что «золотой» матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» будет судить та же судейская бригада из Англии во главе со Стивеном Беннетом. И тут… В срочном порядке произведена замену бригады арбитров.



Игра на поле криворожского стадиона «Металлург» начнется по свистку словака Любоша Михала. Как сообщает ФФУ, буквально за несколько часов до проведения заседания Федерации, донецкий «Шахтер» направил факс, в котором высоко оценил действия английской бригады арбитров во время матча 10 мая и выразил благодарность за приглашение иностранных арбитров на эту важную игру. Однако горняки сочли нужным отказаться от привлечения английских рефери для проведения «золотого матча» и попросили пригласить другую иностранную бригаду арбитров.



ФФУ срочно обратилась к футбольным ассоциациям Португалии, Словакии и Греции, тем более, что «Шахтер» в своем официальном обращении попросил привлечь к золотому матчу греческого арбитра Киросома Вассаромаса.Первой Федерации футбола Украины ответила Ассоциация футбола Словакии, предложившая в качестве кандидата для проведения матча 14 мая известного арбитра Любоша Михала, судившего в этом году один из полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА и утвержденного ФИФА в качестве главного арбитра для проведения матчей финальной части Кубка мира 2006 года в Германии.



ФФУ поблагодарила Ассоциацию футбола Словакии за оперативный ответ и готовность отправить в Украину свою лучшую бригаду арбитров.Таким образом по решению Комитета арбитров ФФУ и инспекторского комитета Федерации футбола дополнительный «золотой» матч чемпионата Украины между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев) будет судить словацкая бригада - главный арбитр Любош Михал, а также судьи на линии Мартин Балко и Томаш Мокш. Резервный арбитр - Владимир Хринак. Делегатом матча по решению Инспекторского и судейского комитетов ФФУ назначен Петр Кобичек, а инспетором встречи - Ярослав Гресе.