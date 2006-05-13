Бекхэма назвали курицей

Игрок футбольной сборной Парагвая Делио Толедо в интервью назвал Дэвида Бекхэма курицей. Об этом сообщает Sky Sports.



"Бекхэм - курица. Когда ты борешься с ним за позицию, он просто-напросто отпрыгивает в сторону, - сказал Толедо. - Против него я играл жёстко и у меня не было никаких проблем. Он просто не мог спокойно работать с мячом"."Англичане конечно зависят от того, что Бекхэм делает на поле, но так как он курица, мы сможем добиться хорошего для нас результата. Дэвид играет очень хорошо, но я отлично знаю манеру его игры и знаю, как следует играть против него. Надеюсь, тренер поставит меня в основной состав в игре против Англии", - добавил Толедо, передает «Газета.Ru».