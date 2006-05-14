На Кубке мира среди скороходов лидирует Россия

В испанской Ла-Корунье состоялся 22-й Кубок мира по спортивной ходьбе. Российские легкоатлеты выиграли соревнования у мужчин на дистанции 10 км. Российские скороходы набрали 7 очков, заняв первое и третье место.



Победителем стал Сергей Морозов, который установил новый рекорд Кубка мира – 40 мин 26 сек. Алексей Григорьев, ставший третьим, показал результат 41 мин 52 сек. В командном зачете после россиян второе место заняли белорусы с 14 очками, третье - испанцы с 28.



На дистанции 20 км российская мужская сборная заняла третье место с результатом 37 очков (Сергей Бакунин – 6 место, Виктор Бураев – 7, Дмитрий Есипчук – 24). Первыми были испанцы (33 очка), вторыми – австралийцы (37).



У женщин на дистанции 20 км первенствовали россиянки, набравшие 10 очков (Олимпиада Иванова – 2 место, Ирина Петрова – 3, Ольга Каниськина – 5). Первой к финишу пришла белорусская легкоатлетка Рита Турова, показавшая результат 1 час 26 мин 27 сек, что стало новым рекордом Кубка мира, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на ВФЛА.



В неофициальном командном зачете после первого дня лидирует сборная России, завоевавшая 4 медали (золото, серебро и две бронзы).



22-й Кубок мира по спортивной ходьбе. Ла-Корунья (Испания)



Мужчины

10 км

1. Сергей Морозов (Россия) – 40.26. 2. Мигель Анхель Лопес (Испания) – 41.41. 3. Алексей Григорьев (Россия)

20 км

1. Франциско-Хавьер Фернандес (Испания) – 1:18.31. 2. Хефферсон Перес (Эквадор) – 1:19.08. 3. Юйчен Хань (Китай)



Женщины

20 км

1. Рита Турова (Белоруссия) – 1:26.27. 2. Олимпиада Иванова (Россия) – 1:27.26. 3. Ирина Петрова (Россия)