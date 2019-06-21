Итальянская биатлонистка побаловала фанатов жаркими фото

Доротея Вирер / Delfi

Родилась Доротея Вирер на севере Италии в немецкой семье. В 10 лет юная спортсменка начала серьезно заниматься биатлоном и уже в 2006 получила первую значимую награду. В следующих соревнованиях девушка выступала не менее успешно. В биатлоне многое зависит от погодных условий и опыта спортсмена, поэтому на заре карьеры случались и провалы. Но Доротея уверенно шла вперед и в сезоне 2018-2019 стала обладательницей Кубка мира по биатлону.

Главред сделал вам подборку самых горячих фото знойной итальянки. На фото нет ничего лишнего – например, зимнего костюма. Только солнцезащитные очки и купальник.

Стоит отметить, что подписчики спортсменки постоянно пишут ей комплименты, отмечая шикарные природные формы.

Смотрите сами и судите, но по моему 29-летняя спортсменка в отличной форме.

Доротея Вирер / dorothea_wierer/instagram

Доротея Вирер / dorothea_wierer/instagram

Доротея Вирер / dorothea_wierer/instagram

Доротея Вирер / dorothea_wierer/instagram

Доротея Вирер / dorothea_wierer/instagram

Доротея Вирер / dorothea_wierer/instagram

Доротея Вирер / dorothea_wierer/instagram

Доротея Вирер / dorothea_wierer/instagram