Чемпионом мира по версии WBA стал британец Хаттон

Британский боксер Рикки Хаттон завоевал звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе в бою с защищающимся чемпионом американцем Луисом Коллацо. Встреча проходила в Бостоне.



После 12 раундов все три судьи присудили победу Хаттону по очкам (115:112, 115:112, 114:113), сообщает Fidhtnews.com. Отметим, что уже в первом раунде Коллацо оказался на настиле, но затем он взял себя в руки, и бой проходил в равной борьбе, передает «Советский Спорт».

Коллацо провел на профессиональном ринге 28 боев, из них проиграл 2 (в том числе минувший бой с Хаттоном), победил в 26 (12 нокаутом). На счету Хаттона 41 бой, ни одного поражения и 30 побед нокаутом.