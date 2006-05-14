Гончар продолжает лидировать на гонке «Джиро д'Италия»

Победителем самого длинного этапа «Джиро д'Италия» Чезена – Салтара протяженностью 236 км стал бельгиец Рик Вербрюгге, выступающий за «Кофидис». Вторым с отставанием в 14 секунд финишировал прошлогодний победитель этой веломногодневки Паоло Саволделли. Благодаря этому результату он поднялся на второе место в общем зачете.



Лидирует по-прежнему украинский гонщик «Т-Мобайл» Сергей Гончар, финишировавший на 7-м этапе седьмым с отставанием от Вербрюгге на 17 секунд. Его преимущество над Саволделли в общем зачете составляет 5 секунд, передает «Советский Спорт».



Гонка серии Про Тур. «Джиро д'Италия»



7-й этап. Чезена - Салтара. 236 км



1. Рик Вербрюгге (Бельгия, «Кофидис») – 6:42.15. 2. Паоло Саволделли (Италия, «Дискавери») – отставание 0.14. 3. Лука Маццанти (Италия, «Панария») – 0.14. 4. Хосе Гутьеррес Каталуна (Испания, «Фонак») – 0.14. 5. Давид Ребеллин (Италия, «Герольштайнер») – 0.16. 6. Иван Бассо (Италия, КСК) – 0.17. 7. Сергей Гончар (Украина, «Т-Мобайл») – 0.17