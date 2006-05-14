Хоккей. ЧМ-2006. Личная и командная статистика

Личная и командная статистика на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) по состоянию на 13 мая.



Личная статистика



Бомбардиры

1. Сидни Кросби (Канада) - 9 (5 голов+4 передачи)

2. Михаил Грабовский (Беларусь) - 8 (5+3)

3. Патрис Бержерон (Канада) – 8 (3+5)

...8. Александр Овечкин (Россия) – 6 (4+2)



Снайперы

1-3. Сидни Кросби (Канада) – 5

1-3. Михаил Грабовский (Беларусь) - 5

1-3. Ким Стаал (Дания) – 5

4-5. Александр Овечкин (Россия) - 4

6-19. Александр Семин, Денис Куляш (Россия) – 3



Штрафники

1. Владимир Денисов (Беларусь) – 29 минут

2-3. Томас Дерунс (Швейцария) - 29

2-3. Туомо Рууту (Финляндия) – 29



Реализация большинства

1. Канада - 37,50% (15 из 40)

2. Россия – 36,84% (14 из 38)

3. Финляндия - 32,26% (10 из 31)



Штрафные минуты

1. Украина – 175

2.Италия - 173

3. Казахстан – 142

...9. Россия - 91