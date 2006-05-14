Хоккей. ЧМ-2006. Личная и командная статистика

Личная и командная статистика на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) по состоянию на 13 мая.
Личная статистика
Бомбардиры
1. Сидни Кросби (Канада) - 9 (5 голов+4 передачи)
2. Михаил Грабовский (Беларусь) - 8 (5+3)
3. Патрис Бержерон (Канада) – 8 (3+5)
...8. Александр Овечкин (Россия) – 6 (4+2)
Снайперы
1-3. Сидни Кросби (Канада) – 5
1-3. Михаил Грабовский (Беларусь) - 5
1-3. Ким Стаал (Дания) – 5
4-5. Александр Овечкин (Россия) - 4
6-19. Александр Семин, Денис Куляш (Россия) – 3
Штрафники
1. Владимир Денисов (Беларусь) – 29 минут
2-3. Томас Дерунс (Швейцария) - 29
2-3. Туомо Рууту (Финляндия) – 29
Реализация большинства
1. Канада - 37,50% (15 из 40)
2. Россия – 36,84% (14 из 38)
3. Финляндия - 32,26% (10 из 31)
Штрафные минуты
1. Украина – 175
2.Италия - 173
3. Казахстан – 142
...9. Россия - 91