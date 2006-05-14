Хоккей. ЧМ-2006. Беларусь разгромила Украину

Завершились очередные матчи квалификационного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. В группе Е сборная Беларуси с крупным счетом обыграла сборную Украины - 9:1. В группе F латыши яростно сопротивлялись американцам, но все равно уступили 4:2.



В утешительных играх за 13-16 места Казахстан разгромил Словению 5:0. С таким же счетом Дания расправилась с Италией.



Квалификационный этап



Группа E

США – Латвия – 4:2 (0 - 0 , 2 - 1 , 2 - 1)



Группа F

Украина – Белоруссия – 1:9 ( 0:1 , 1:3 , 0:5 )



Утешительный раунд



За 13-16 места

Словения – Казахстан - 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

Италия – Дания - 0:5 (0:1, 0:1, 0:3).