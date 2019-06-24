"Витя, что за эротика": Цыганков удивил откровенным фото на Мальдивах

Полузащитник киевского Виктор Цыганков продуктивно отдыхает на Мальдивах, которые славятся своими пляжами, голубыми лагунами и огромными рифами.

Отметим, что раньше динамовец летал в отпуск один, то теперь с собой взял таинственную незнакомку. По фото в Инстаграмм можно понять, что пара хорошо проводит досуг.

Лидер Динамо и сборной Украины опубликовал несколько интересных фото с таинственной незнакомкой.

Подписчиков удивило поведение динамовца, и под постом написали: Витя, что за эротика.

Напомним, что полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко засветился со своей девушкой в Голливуде.