Шевченко продадут за 50 млн. евро, Галласа и Креспо

Несмотря на то, что президент «Милана» Адриано Галлиани опровергнул информацию о переходе в «Челси» нападающего клуба Андрея Шевченко, вероятность покупки Романом Абрамовичем украинского футболиста возрастает.



Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Tuttosport, речь идет о трансфере суммой ?50 млн плюс защитник «Челси» Вильям Галлас и нападающий Эрнан Креспо. В качестве замены Шевченко, руководство «Милана» исследует ситуацию на европейском трансферном рынке. Сообщается, что Тьерри Анри из «Арсенала» является приоритетной покупкой «Милана» в случае ухода Шевченко.