Финал турнира в Берлине разыграют Петрова и Энен-Арденн

В финале престижного теннисного турнира в Берлине, как и год назад, встретятся россиянка Надежда Петрова и представительница Бельгии Жюстин Энен-Арденн.



В полуфинале Петрова в превосходном стиле обыграла китаянку На Ли. Соперница россиянки по финалу определялась в противостоянии бельгийки Жюстин Энен-Арденн и первой ракетки мира француженки Амели Моресмо. Бельгийка оказалась сильнее. К слову, у Моресмо до этого был непростой матч против швейцарки Мартины Хингис, который затянулся на два дня. Возможно, это и послужило одной из причин проигрыша бельгийской спортсменки. Итак, в финале встретятся Надежда Петрова и Жюстин Энен-Арденн. Любопытно, что счет их личных встреч 8:1 в пользу Энен-Арденн, передает «Газета.Ru».